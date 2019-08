Mick Schumacher nem fogja egy győzelem miatt a Forma-1-be követelni magát

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Mick Schumacher megszerezte első győzelmét a Forma-1 előszobájának is tartott Formula-2-es sorozatban, összeszedett versenyzéssel maga mögött tartva a japán Nobuharu Macusitát, és a brazil Sergio Sette Camarát. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a verseny után így értékelte a 28 kör alatt történteket:

„Nem volt egy könnyű menet, próbáltunk egy kis előnyt kiautózni végig, főleg az utolsó szektorban, mert a célegyenes és az első kanyar volt a legkönnyebb és legvalószínűbb pont az előzésre, próbáltam jól kigyorsítani az utolsó kanyarból, és elég jól ment. A DRS-sel mindig nagyon közel kerültek. Igyekeztem óvni a gumikat, főleg miután elkezdtek mögöttem harcolni a srácok, de közben arra is figyelnem kellett, hogy Nobu egy másodpercen kívül maradjon, az utolsó pár körben azért nagyon a nyakamra zuhantak.”

Schumacher szerint elsősorban azért volt nagyon fontos, hogy meg tudja szerezni az első helyet, mert az utóbbi futamokon már úgy érezte, megvolt ehhez a tempójuk, azonban valami mindig megakadályozta őket abban, hogy 100%-ig ki tudják használni az autót:

„Lehet, hogy az első a legnehezebb, de rengeteg önbizalmat is ad a következő fordulókra nézve. Most, hogy jön a szezon vége, örülök, hogy összehoztuk, nem volt könnyű a nyomás miatt, és most nem arról beszélek, hogy Nobu végig mögöttem volt. Voltak erős teljesítményeink, de ezt a pontok nem tükrözik, Ausztriára, vagy Silverstone-ra gondolok elsősorban, ahol a tempó jó volt, de nem tudtunk rá építeni. A magam részéről örülök a győzelemnek, de a pontoknak még inkább.”

Mick Schumacher, Prema Racing Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

A fiatal pilóta szerint azért a Forma-1-ről még nagyon korai lenne beszélni:

„Szerintem az, hogy megvan az első győzelmem az F2-ben nagyon jó, de bőven van még hova fejlődnöm, azt hogy jövőre, vagy két-három év múlva kerülök majd az F1-be, azt nem tudom, majd az idő eldönti. Én csak próbálom a legtöbbet kiadni magamból, és minél többet tanulni, hogy amikor eljön a pillanat, készen álljak, és jó érezzem magam, bárhova is kerülök.”

