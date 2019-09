Mick Schumacher hamarosan ismerteti a terveit

A még mindig csak 20 esztendős Mick Schumacher idén mutatkozhatott be az F2-ben. Az F3-as bajnok már nyerni is tudott, még a nagy nyári szünet előtt a Hungaroringen. Jelenleg a 11. helyen áll a bajnokságban 51 ponttal a neve mellett. Az aktuális helyszín (Szocsi) után azonban már csak egy versenyhétvégéje marad arra, hogy javítson és beverekedje magát a TOP-10-be.

Schumacherről rendszeresek az F1-es pletykák, de nagyon nehéz elképzelni azt, hogy már jövőre bemutatkozzon. Az Alfa Romeo lehetőséget jelenthetne számára, de ott valószínűleg Antonio Giovinazzi lesz a befutó, vagy ha az olasz mégis elveszíti a helyét, akkor Nico Hülkenberg kaphatja meg azt.

Mick a Sky televíziós csatorna kérdésére nyugodtan nyilatkozott a jövőjéről, és azt mondta, hogy valószínűleg a következő hetekben minden tisztázódni fog. Elmondása szerint még semmit sem tárgyaltak vagy vitattak meg ezzel kapcsolatban. Most csak arra koncentrálnak, hogy megnézzék, hogyan alakulnak a következő futamok, majd bejelentik, mi lesz jövőre.

Tekintve azt, hogy Schumacher eddig rendre két évet maradt a szériákban, minden bizonnyal jövőre is az F2-ben fog versenyezni, ahol sok tapasztalatra kell szert tennie, többek között a gumik miatt is, amit a legnagyobb kihívásnak nevezett. Ugyanakkor szerinte nagyon sok olyan új dolog volt, ami kellemesen lepte meg. Ezek közé tartozik a sebesség is, miközben Monzában 330 km/órával is hajthatott, ami sokkal gyorsabb volt, mint az F3-ban.

Mick számára ezzel együtt sokkal szórakoztatóbb is az F2-es autókat vezetni, és gyakran beszél a Ferrari versenyzőjével, Charles Leclerc-kel. A monacói minden kategóriában jelen volt, és ő is a Premának vezetett az F2-ben, így érdekes információkat adhat a német számára. A fiatal tehetség azonban Sebastian Vettel társaságában szeret a legjobban lenni a pilóták közül, különösen a közös nyelv miatt, mivel számára így könnyebb a fontosabb kérdések átbeszélése.

