Mick Schumacher fejlődni és fejlődni akar

Mick Schumacher idén márciusban lett 21 éves, így még nagyon sok ideje van arra, hogy sokat fejlődjön, és eljusson a Forma-1-ig. Nem titkolt célja, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen, és ott legyen a királykategóriás rajtrácson.

Schumacher időközben csatlakozott a Ferrari versenyzői akadémiához, és F1-es autóval is tesztelhetett. Nagy lehetőséget kapott ezzel, készülvén a második F2-es szezonjára. Az F3-as bajnok tavaly a Prema Racing színeiben a 12. helyen zárt, de volt egy győzelme is a Hungaroringen.

Ahogyan Mattia Binotto, a Ferrari főnöke is fogalmazott, kíváncsian várják Schumacher második F2–es idényét, mert növelnie kell a tétet ahhoz, hogy később a Forma-1-ben versenyezzen. A fiatal pilóta nemrég a szponzora, az Under Armour által szervezett Instagram-beszélgetésben az edzésekről is beszélt.

„Ha versenyzünk, akkor sokat is utazunk, így az edzéseket máshol kell lebonyolítanunk. Most nincs erről szó, és naponta annyit edzünk, amennyit csak akarunk.” - fogalmazott Mick Schumacher, aki a motorsport ezen részét is szereti.

Mick Schumacher, Prema Racing Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

„Az edzés nagyobb része az ebéd előtt veszi kezdetét. Délután általában felpattanok a kerékpáromra, futok, vagy fitneszedzésre megyek.” - folytatta Schumacher, akinek az elsődleges célja a fejlődés az F2-ben.

„Eltökélt szándékom volt, hogy javítsak magamon, mint versenyző, és dolgoztam azokon a pontokon, amiken javítani akartam. A jelenlegi helyzet azonban mindenkinek nehéz, és mindenhol nagyon sok segítségre van szükség.”

Schumachert „sokként” érte, hogy hirtelen le kellett állniuk, de ahogy ő is fogalmazott, ez volt a helyes döntés. „Természetesen ez volt a helyes döntés, mert az egész elért egy olyan mértéket, amit nem tudtunk volna megjósolni.”

„Most megpróbálunk otthon maradni, és tartani a ritmust a szimulátorban vagy más dolgokkal, hogy készen álljunk, amikor újra versenyezhetünk.” - idézte a Speed Week Schumachert.

