Michelisz vezeti a bajnokságot az utolsó versenyhétvége előtt, Muller megérkezett

Egy nagyon izgalmas finálé várhat ránk Sepangban, és miután Yvan Muller két futamot is nyert a hétvégén, ő is favoritok között szerepel a bajnoki címért. A listát azonban továbbra is Michelisz Norbert vezeti 315 egységgel Esteban Guerrieri előtt, akinek 307 pontja van. Azzal, hogy Muller ilyen eredményes tudott lenni Makaóban, 303 ponttal várja a folytatást, így minden esélye megvan arra, hogy a végelszámolásnál a legboldogabb legyen.

A második futamon Muller nyert 0.456 másodperccel Thed Björk és Kevin Ceccon előtt, aki ezzel ismét dobogóra állhatott. Michelisz a TOP-10 végén zárt, közvetlen Vernay mögött és Tarquini előtt. A nagy rivális Guerrieri negyedikként ért célba, amivel nagyon fontos pontokat gyűjtött, de Norbi számára a fő cél az lehetett, hogy Sepang előtt megtartsa a vezető helyét a tabellán, és ez sikerült is neki.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Yvan Muller 8 20'28.159 144.9 25 2 Thed Björk 8 20'28.614 0.455 0.455 144.9 20 3 Kevin Ceccon 8 20'29.091 0.932 0.477 145.1 16 4 Esteban Guerrieri 8 20'30.055 1.896 0.964 145.0 13 5 Johan Kristoffersson 8 20'33.464 5.305 3.409 144.8 11

A TOP-10-ben még Kristoffersson, Ehrlacher, Priaulx és Vernay voltak még ott. Tassi Attila, a mezőny másik magyar indulója a 22. helyen zárt 1 kör hátrányban a Honda Civic Type R versenyautóval. Ezután következhetett a szintén fontos harmadik futam, mely ugyancsak izgalmasra és látványosra sikeredett.

A 11 körös versenyt végül Priaulx húzta be Huff és Vernay előtt 0.3 és közel 1.2 másodperccel. A 4. helyen Kristoffersson volt még 2 másodpercen belül, addig az 5. Catsburg már 20 másodpercet kapott. Muller ezen a futamon is ott evickélt a legjobbak közelében az eredményt tekintve, hiszen 6. lett, megelőzve Björköt. A TOP-10 további sorrendjét Ehrlacher, Ceccon és Guerrieri alkották. Michelisz Coronel mögött 12. lett.

A nagy finálé december 15-én kerül megrendezésre Sepangban, amikor eldől, hogy ki lesz a WTCR idei bajnoka. Szurkoljunk együtt Norbinak, akinek ez lehet pályafutása legnagyobb és legfényesebb sikere, melyre oly régóta várunk.