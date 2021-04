Michelisz Norbert marad a Hyundainál, ráadásul új autót kap

A negyedik idényére készül Michelisz Norbert a Hyundai Motorsport pilótájaként a világ legrangosabb túraautó-bajnokságában, a WTCR-ben. A 2017-ben elért világbajnoki második helyezés után szerződött a magyar versenyző a dél-koreai gyártóhoz, amelynek színeiben 2019-ben megnyerte a bajnokságot.

Tavaly ugyan a márkán belül továbbra is Michelisz volt a legjobb, de az év végi 13. hely tagadhatatlanul csalódást keltett. Mindez azonban csak megerősítette a kapcsolatot.

„A világjárvány nagyon nehéz helyzetet teremtett a motorsportban is, a legtöbb gyártónak át kellett gondolnia a lehetőségeit és az abból következő céljait. Nekem az volt a fontos, hogy ezek a célok találkoznak-e a sajátjaimmal – fogalmazott Michelisz Norbert.

"Versenyzőként soha nem akarnék abba a helyzetbe kerülni, hogy kapom a fizetésemet valamiért, de mindegy hányadik helyen végzem. Én most vagyok a legjobb éveimben, most vagyok motivált, most van lehetőségem bajnokságokat nyerni, és harcolni akarok ezekért. Amint nyilvánvalóvá vált, hogy erre a Hyundai Motorsport kötelékében továbbra is esélyem nyílik középtávon, nem maradt több kérdés. Sok mindenen keresztül mentünk már együtt, voltunk a csúcson és a mélyben is, büszkén folytatom az utat ezzel a csapattal.”

A Hyundai Motorsport két különálló hivatalos csapatot indít a WTCR-ben, Michelisz pedig akárcsak a korábbi években, ezúttal is az olasz BRC Racing Team által üzemeltetett formációnak lesz az egyik versenyzője a 2018-as bajnok Gabriele Tarquini mellett.

Van azonban új elem a felállásban, méghozzá az egyik legfontosabb: az autó. A Hyundai Motorsport az elmúlt három évben két bajnoki címet hozó i30 N TCR helyett a vadonatúj fejlesztésű Elantra N TCR-t veti be.

„Tavaly lényegében az első tesztektől vezettem az Elantrát. Fejlesztőpilótaként vettem részt a projektben, így magamért is dolgozhattam – árulta el Michelisz Norbert. – Az i30 N TCR egy rendkívül kifinomult autó volt, amelynél pilótaként sokkal jobbat nem lehet elképzelni a kanyarodást és a fékezést tekintve, de voltak területek, amelyeket lehetett csiszolni az Elantra fejlesztése során. Összességében tettünk apró előrelépéseket, de nem ugrásszerűeket, hiszen az előző is egy nagyon magas szintű és a mai napig versenyképes konstrukció volt.”

Michelisz tehát a régi csapattal, de új autóval szeretne ismét bajnoki címekért harcolni középtávon, a következő egy-két idényben. A WTCR nyolc versenyhétvégéből álló 2021-es évadja június 3-5-én a Nürburgringen kezdődik Németországban. Hazánkba augusztus 21-22-én érkezik a mezőny, a Hungaroring lesz az utolsó európai helyszín. November 19-21-én Makaóban rendezik az idényzárót.

