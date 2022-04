Michelisz idén két sorozatban is próbára teszi tudását! A magyarok első számú túraautós pilótája, Michelisz Norbi a mai napon jelentette be, hogy 2022-ben nemcsak a WTCR-ben szeretné visszahódítani a bajnoki címet, de elindul az elektromos túraautó-bajnokságban, az ETCR-ben is.