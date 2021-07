Mi vár a jövőben a 24 Hours of Le Mans Virtualra?

A 2020-as Le Mans Virtual az eredetileg tervezett - a COVID-19 járvány miatt szeptemberre tolódott - versenynap időpontjában került megrendezésre. Az Automobile Club de l'Ouest, az FIA World Endurance Championship, a Le Mans Esports Series és a Motorsport Games közös vállalkozásaként 37 különböző ország 200 versenyzője vett részt rajta, akik világszerte 170 szimulátoron, 50 nevezésben versenyeztek az rFactor2 virtuális Circuit de la Sarthe pályáján.

A versenyt végül a Rebellion Williams Esport nyerte, a Porsche pedig a GTE kategóriát. A rajtrács igazi sztárfellépőkkel volt tele, a jelenlegi F1-es sztárok közül Max Verstappent, Fernando Alonsót, Charles Leclercet, Lando Norrist és Pierre Gaslyt is láthattuk. Hozzájuk olyanok csatlakoztak, mint Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Rubens Barrichello, Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne, Simon Pagenaud, Nelson Piquet Jr, Olivier Panis, Simona de Silvestro és Tony Kanaan. Ők mindannyian a világ legjobb esport játékosaival versenyeztek, autónként négy versenyzőből álló csapatokban.

Összesen 14,2 millió néző látta a 25 órás közvetítést, amelyet 57 különböző országban - többek között az Eurosport, az ESPN és a Sky Sports csatornákon - közvetítettek. A Facebookon, a YouTube-on és a Twitch-en keresztül 8,6 millióan nézték meg, és 131,5 millió közösségimédia-megjelenést ért el a #LeMans24Virtual hashtaggel. Az esemény számos díjat nyert, többek között a Leaders Sports Awards-on a legjobb élő eseményt, az Autosport Awards-on pedig az úttörő és mérnöki trófeát.

Mindezzel a hátunk mögött, mi a következő lépés? Jelentős fejlemény, hogy a WEC korábbi vezérigazgatója, Gerard Neveu csatlakozott a Motorsport Gameshez, mint a Motorsport tanácsadója. Akkoriban azt mondta: "Izgatottan várom, hogy a csapattal együtt dolgozhassak, és hogy a vállalat meglévő nagy élő eseményeire építhessünk, és továbbra is segítsük a virtuális versenyzés örömének terjesztését a rajongók körében szerte a világon.”

"A virtuális versenyzés és az esport a jövő fontos részévé vált a motorsport világában, és megtisztelő, hogy részese lehetek ennek a jelenségnek. Azzal, hogy összekötjük a valós motorsportot a virtuális versenyeseményekkel, egy teljesen új közösséget hozhatunk létre, amely túlmutat a tévénézésen, és ténylegesen részt vesz a világszínvonalú versenyeken."

Most, hogy túl vagyunk az úttörő esemény első évfordulóján, a kérdés az, hogyan lehet ezt a lendületet továbbvinni? Természetesen először is ott van a Le Mans-i 24 órás verseny, amely augusztus 21-22-én kerül megrendezésre. De mi lesz azután?

Kiderült, hogy a játék, az esport és általában a sportkocsik rajongói számára van néhány elképesztő hír...

"Mit is mondhatnánk... Nagyon sok izgalmas terv van a tarsolyunkban" - mondja Neveu. "Először is, a Motorsport Games, Le Mans és az Automobile Club de l'Ouest közötti megállapodás értelmében elmondhatom, hogy egy végletekig kidolgozott videojátékot tervezünk, amely 2023-ban fog megjelenni - a Le Mans-i 24 órás verseny századik évfordulójára.

"A játék fejlesztés alatt áll, elkötelezett csapatunk nagyon keményen dolgozik rajta. Hűen fogja tükrözni a sportkocsiversenyzés hangulatát és ezt a varázslatos eseményt. Biztos vagyok benne, hogy minden sportkocsi-rajongó nagyon érdekesnek fogja találni.

"Addig is a Le Mans Virtual-t egy versenysorozattá, a WEC formátumához hasonló rendszeres esportbajnoksággá fejlesztjük. Ugyanazt a modellt fogjuk használni: a legjobb esport- és profi versenyzőket egyesítjük, négy pályán zajló eseményekkel - LMP2 és GTE autókkal, ahogy eddig is. Mindezek mellett lesznek a közönség számára is nyitott versenyek, így mindenki egyaránt élvezheti majd.

"Végül elmondhatom, hogy a Circuit de la Sarthe versenypályán megrendezésre kerülő Le Mans-i 24 órás virtuális verseny jövő télen ismét megrendezésre kerül. Ugyanazt az utat követjük majd, mint korábban: láthatunk majd híres versenyzőket, a rajongók számára nagyszerű közvetítéssel, és azt tervezzük, hogy az esemény színvonalát egy újabb szintre emeljük.”

"További izgalmas híreket fogunk közölni ezzel kapcsolatban, miután augusztusban megrendezésre kerül az igazi Le Mans".

Meg is van tehát a válasz- a 24 Hours of Le Mans Virtual télen visszatér, egy friss esport versenysorozattal együtt. Nem mellesleg egy vadonatúj Le Mans videojátékot is terveznek kiadni a centenárium megünneplésére - éppen akkor, amikor az izgalmas hiperautó-kategória is érkezik majd 2023-ban.

