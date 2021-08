Megvan, mikor viheti először pályára a Ferrari az Le Mans-ba szánt hypercarját

A Ferrari 2023-tól ismét teljes szezont fut a WEC hypercar-kategóriájában, a maranellóiak F1-en kívül motorsport-tevékenységét irányító Antonello Coletta pedig a Gazzetta dello Sportnak adott nyilatkozatában elmondta, mikor vihetik először pályára a kocsijukat.

„A tervünk az, hogy 2022-ben május végén vagy június elején már kimenjünk a pályára. Jelenleg a tervezésnél járunk, a szélcsatornában is dolgozunk, valamint a motort is vizsgáljuk” – mondta Coletta, azt viszont még nem tudni, hogy 2022 végén már debütál-e a kocsi, vagy csak 2023-tól indulnak vele.

Ahogy az is kérdéses, hogy hol fogják tesztelni az autójukat, de talán az a legvalószínűbb lehetőség, hogy először Fioranóban és Mugellóban futtatják a modellt, hogy aztán a fejlesztés későbbi fázisában a WEC-csapatok által kedvelt Paul Ricard-on vagy a Motorlanden is kipróbálják a kocsit.

Coletta azt is elmondta, véleménye szerint nem fog gondot okozni nekik a hypercar-kategóriába való visszatérés:

„Jól haladunk az előkészületekkel. Egy olyan csapat áll a rendelkezésünkre, akik gyönyörű oldalakat véstek a hosszú távú versenyzés történelemkönyvébe a közeljövőben. A Ferrarinál pedig számos technológiában jártasak vagyunk.”

Az is kérdéses, hogy kik vezethetik majd a Ferrarikat, egyelőre azt lehet tudni, hogy „a jelenlegi GT-versenyzők és a feltörekvő fiatalok” közötti mixre számítanak a vörösöknél, viszont konkrét neveket egyelőre nem említett Coletta.

Esélyes lehet Miguel Molina, aki a Ferrari egyik legaktívabb hivatalos GT-versenyzője, aki a WEC-ben, az ELMS-ben és a Fanatec Endurance Series Europe-ban is rajthoz áll, a két F1-es ferraris, Charles Leclerc és Carlos Sainz indulása pedig azért nem valószínű, mert a Forma-1-es naptár már jelenleg is rendkívül telített, a tervek szerint pedig a közeljövőben akár 25-re is nőhet a versenyek száma.

