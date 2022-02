Megvan, mikor debütál az F2-esek dokusorozatának harmadik évada

Nemrég pedig kiderült, hogy mikor fog debütálni a Chasing the Dream aktuális, vagyis harmadik évada az F1 TV-n. Akik előfizettek vagy előfizetnek a szolgáltatásra, azok március 1-jével kezdődően pillanthatnak be a színfalak mögé.

A mostani évad természetesen a 2021-es F2-es idényre fókuszál, amelyet végül Oscar Piastri tudott megnyerni, mögötte pedig Robert Svarcman és Csou Kuan-jü végzett, aki idén már a Forma–1-ben fog vitézkedni.

Ha a korábbi formulát követi a széria, akkor vélhetően most is 5-6 részt kapunk majd, amelyeket már csak azért is érdemes lehet megnézni, mert remek képet kaphatunk arról, hogy mivel jár ezeknek a fiatal srácoknak az, hogy az álmukat hajszolják minden egyes nap.

Arról nem is beszélve, hogy amíg várjuk a Drive to Survive negyedik felvonásának megérkezését, addig remek időtöltést jelenthet a motorsportokat kedvelőknek ez a kisebb volumenű, de hasonlóan jól megkomponált dokumentumsorozat.

