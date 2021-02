Megvan Albon DTM-es csapata, 2 autó jut 3 pilótára!

Mint ismeretes, Alexander Albon 2021-ben már nem lesz ott a Forma-1-es rajtrácson, hiszen Sergio Perez kapta meg a Max Verstappen melletti ülést, a brit-thai versenyző pedig a tartalékpilótai szerepkört kapta meg az osztrák istállónál.

Emellett Albon a DTM-ben is indul, és most már hivatalos, hogy az AF Corse csapatával áll rajthoz, ahol Nick Cassidyvel osztoznak majd az ülésen az idény során a Red Bull színeiben, míg a másik autót az idén az F2-ben is induló Liam Lawson kapta meg, akinek a kocsija az AlphaTauri színeiben pompázik.

A Red Bull két Ferrari 488 GT3 Evo 2020-szal indul a német túraautó-sorozatban, Albon pedig így nyilatkozott a bejelentést követően:

„A DTM egy kiváló sorozat, rengeteg tehetséges pilóta van a mezőnyben, a versenyek pedig izgalmasak. Csak 2015-ben volt lehetőségem ilyen autók vezetésére, amikor jelöltek az Autosport BRDC fiatal pilóta díjára, és tudom, hogy ezek a kocsik nagyon mások, mint az együléses kocsik.”

„Sokkal kevesebb a leszorítóerő, a gumik is teljesen mások, így másfajta vezetési stílust igényelnek ezek a járgányok. Bele fog telni egy kis időbe, mire hozzájuk szokok, de nagyon várom már ezt az új kihívást, amikor éppen nem az F1-es kötelezettségeimet végzem.”

