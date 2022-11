Megvan a Forma-2 és a Forma-3 2023-as versenynaptára! – hivatalos

Meglehetősen sokáig, november 1-ig kellett várni arra, hogy az FIA közzétegye a Forma-2 és a Forma-3 2023-as versenynaptárát, hiszen általában már korábban ki szokott derülni, mely helyszínekre látogat el a két, F1 alá tartozó széria.

A Forma-2 versenynaptárának hossza megegyezik az ideivel, jövőre is 14 helyszín és 28 futam lesz a sorozatban, Melbourne pedig először rendez F2-es fordulót. Jó hír, hogy 2023-ban is ellátogat a Hungaroringre az F2.

A Forma-3-as naptár 9-ről 10 fordulósra bővül, vagyis 20 futamot rendeznek jövőre. Melbourne-be az F3 is ellátogat, illetve érdekesség, hogy Monacóban is versenyezni fog széria, ahogy a Hungaroring jövőre is vendégül látja a fiatal tehetségeket.

A pontos menetrendek az alábbi beágyazásokban tekinthetők meg, az idei F2-es szezonból pedig még egy forduló van hátra: Abu-Dzabiban eldől, hogy megszerzi-e az F1-hez szükséges licencpontokat a Williams-junior Logan Sargeant.

