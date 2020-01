Fernando Alonsóhoz hasonlóan az IndyCarban versenyző Alexander Rossi is szívesen kipróbálja magát más és más versenysorozatokban, ugyanis az IndyCar 2019-es szezonjának már vége, a 2020-as pedig még nem kezdődött el.

Rossi ezen a hétvégén a Daytonai 24 órás verseny vesz részt, de a 28 éves pilóta az ausztrál Supercars-sorozatban is kipróbálta magát és a Baja 1000-en is részt vett. Az amerikai elmondta, közel volt ahhoz, hogy ő is részt vegyen a Dakaron, de végül nem fért bele az idejébe.

„Sokszor figyelem Alonsót, ugyanis vicces, de körülbelül ugyanazokat a dolgokat csináljuk.” – mondta a Forma-1-ben is megforduló versenyző a Racernek.

„Azt is figyeltem, hogy hogyan teljesít a Dakaron. Igazából fel is kértek arra, hogy részt vegyek a Dakaron, de nem volt időm rá. De szerintem a következő 3-4 évben ezt is ki fogom próbálni.”

A kétszeres F1-es világbajnok spanyol jól teljesített az első dakaros megmérettetésén. Végül a Dakar 2020-as győztese Alonso honfitársa, Carlos Sainz lett, míg Alonso közel volt a szakaszgyőzelemhez, viszont a tapasztalathiány miatt összetettben a 13. hellyel kellett beérnie.

Rossi elismerte, megkönnyebbült, amiért Alonso nem nyert a Dakaron, és el is mondta, hogy miért érzett így.

„Megkönnyebbültem, hogy Alonso nem nyerte meg a Dakart, mert ez megmutatja, hogy bár ő a világ egyik legjobb autóversenyzője, de ez nem jelenti azt, hogy ha bármelyik kategóriában elindul, azt meg is nyeri.”

„Ugyanis a Dakaron voltak olyan srácok, akik az egész életüket erre tették fel, ő pedig nem tudott egyszer csak feltűnni és megverni őket. Ez egyszerűen nem lehetséges.” – magyarázta Rossi.

