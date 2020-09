Megjöttek az első képek a Peugeot 2022-es Hypercar autójáról!

A Peugeot a múlt héten jelentette be, hogy gyári csapattal térnek vissza az autóversenyzés egyik legmagasabb szintjére, és az újonnan megalakított Hypercar kategóriában fognak indulni a WEC-ben, és a Le Mans-i 24 óráson.

Az autóról egyelőre annyit tudni, hogy a Peugeot Sport saját csapata tervezi Olivier Jansonnie technikai igazgatósága alatt, aki korábban a Ligiernél, és a márka rali részlegén is dolgozott.

A hajtáslánc végleges összeállításáról sem döntöttek még, de az biztos, hogy az LMH szabályoknak megfelelően egy hibrid rendszerrel lesz felszerelve az autó, amely az első tengelyről fogja összegyűjteni a fékezéskor keletkező kinetikus energiát, amit egy 270 lóerős elektromos motoron keresztül fognak újra a pályára vinni.

A Peugeot összesen háromszor nyert már Le Mans-ban, kétszer a C-csoportban még 1992-ben és 1993-ban, majd az LMP1-ben a 908 HDi turbódízellel.

A Peugeot-n kívül továbbra is kérdéses még, hogy milyen gyártók csatlakoznak majd a Hypercar kategóriához. A Forma-1-es csapatok közül a Mercedes, és az Aston Martin is rendelkezik a belépésre megfelelő prototípussal.

A Mercedes éppen a közelmúltban indította újra az AMG One fejlesztését, míg az Aston Martin helyzete trükkösebb. Az autó egyik főtervezője Adrian Newey volt a Red Bulltól, azonban Lawrence Stroll érkezése után az Aston Martin hivatalos csapattal térhet vissza a Forma-1-be, így a Valkyrie fejlesztése is leállt.

Nem szabad elfeljteni még a Ferrarit sem, akik ugyanazzal a problémával néznek szembe, mint a Mercedes és a Red Bull, az F1-gyes költségsapka csökkenésével. A felszabadult forrásokból a Ferrari egy IndyCar, és egy Le Mans projekt finanszírozására is jutna, és az SF90 Stradale révén nemrégen mutatott be ismét hibrid szuperautót a maranellói gyártó.

An Aston Martin Valkyrie is put through its paces

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images