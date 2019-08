Megható: Schumacher édesanyja az F2-es győzelemnél

A hu.motorsport.com már korábban beszámolhatott Mick Schumacher nagy sikeréről, aki az F2-es Magyar Nagydíj második futamát húzta be, amit az élről kezdhetett meg. Schumacher végig nyomás alatt volt, de egy pillanatra sem remegett meg a keze, és egy remek gumimenedzsment végén teljesen megérdemelten nyerte meg a versenyt a Hungaroringen.

A 20 esztendős Schumacher idén már az F2-ben versenyez, és igen nehezen indult számára a szezon, ami nemcsak neki, hanem a csapatának is köszönhető, mely kevésbé versenyképes a riválisokhoz képest. Mick azonban fokozatosan felvette a tempót és sokat tanult a gumikról, aminek hála az Osztrák Nagydíjon a mezőny végéről felzárkózván majdnem dobogóra állt. Silverstone-ban szintén volt egy jobb pontszerzése, míg Magyarországon megszületett az első dobogója és győzelme.

A fiatal Mick Schumacher ezzel a győzelmével jelenleg a 11. helyen áll 45 megszerzett ponttal, de még sok futam van hátra, így egy nagy hajrával sokkal előrébb is kerülhet. Mick számára nagyon különleges lehetett a győzelem, hiszen az édesapja is nyert a Hungaroringen, valamint a helyszínen ott volt az édesanyja és a testvére, akiknek a Ferrari is gratulált, így együtt örültek, többek között amiatt is, mert Schumacher az olaszok junior pilótája.