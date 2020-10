Massa a gokartbotrányról: ennek az elfogadhatatlan viselkedésnek következménye lesz

A motorsport világ tegnap egyként hördült fel, miután az olaszországi FIA World Karting Finals versenyről két videó is kikerült az internetre.

Az olasz Luca Corberi, aki a KZ kategóriában versenyzett, először az összetört gokartjáról szedte le a lökhárítót, amit riválisának, Paolo Ippolitonak akart dobni, akivel nem sokkal korábban a pályán volt ütközésük.

A verseny után a paddockban Corberi fizikailag is megtámadta Ippolitót, és még nem meghatározott pilótákkal együtt verekedés tört ki. A két videó futótűzként terjedt el, ma pedig a korábbi világbajnok, Jenson Button is felszólalt, és a pilóta, valamint az édesapja örökös eltiltását követelte.

Felipe Massa, aki december 17-e óta vezeti az FIA nemzetközi gokartbizottságát, a helyszínen volt, és tudott az incidensről, azonban csak most szólalt meg egy rövid Instagram üzenetben a történtekről.

A két incidensről szóló képek alatt azt írta: „Ez a fajta viselkedés elfogadhatatlan a sportunkban. Ezek az egyének szembesülnek majd a tetteik következményeivel.”

Corberit kizárták a lonato-i a versenyhétvégéről a történtek után, de Ipollitót is kizárták a versenyről az ellentmondás alapjául szolgáló balesetért.

Luca Corberi throws his bumper during FIA Karting in Lonato

Fotó készítője: FIA Karting Championship