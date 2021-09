Martins első győzelmét szerezte az F3-ban, a bajnoki éllovasok betliztek

A rajtot nem kapta el jól az élről rajtoló, idén még pontot sem szerző Ido Cohen, Clement Noalak át is vette a vezetést, mögötte Frederik Vesti is feljött a 3. helyre, az 5. helyért csatázva pedig egymásra talált a két premás csapattárs, Olli Caldwell és a bajnoki éllovas Dennis Hauger.

A 3. körben pedig már jött is a biztonsági autó, ami sajnos megszakította a remek csatát Caldwell és Hauger között: Lorenzo Colombo kapott defektet az első kanyaros csatázásban, így a 2. kanyart már nem tudta bevenni.

Az újraindítást követően Martins egy remek manőverrel a 3-as kanyarban megelőzte Vestit a 3. helyért, Iwasa azonban kiesett a képletből, miután elrontotta az első kanyart.

Miután engedélyezték a DRS használatát, óriási vonat alakult ki Novalak mögött, Vesti és Martins pedig vérre menő harcot vívott a 3. helyért. A 14. körben azonban Cohen végzetes hibát követett, és 1 másodpercen kívül maradt Novalakhoz képest, amit Martins egyből ki is használt, és megelőzte a 2. helyért.

Egy körrel később Vesti is el tudott menni Cohen mellett, aki megkapta a nyakába a két Premát is, Martins pedig egy kör után már ott loholt Novalak nyakán, majd a 16. körben már meg is előzte a honfitársát.

Hauger a 18. körben tudta megtörni Caldwellt, majd egy körrel később körbeautózta Cohent is, és már a 4. volt, míg a legközelebbi bajnoki riválisa, Jack Doohan a vonatba beragadva csak a 8. helyen autózott.

Vesti utolérte a 2. helyen Novalakot, Cohent pedig továbbra is óriási nyomás alatt tartotta Caldwell és Collet, ekkor azonban újabb Campos hullott ki a versenyből: Amaury Cordeel forgott meg az 1. kanyarban, miután az elé port felverő Juan Manuel Correa miatt elmérte a féktávot – ami ismét megidézte a biztonsági autót.

2 körrel a verseny vége előtt indították újra a versenyt, a dráma pedig menetrendszerűen jött: Hauger defektet kapott, miután Cohen kivágta a jobb hátsó kerekét így másodpercekkel azután, hogy Vestit támadta a 3. helyért, visszaesett a mezőny végére. Az újraindítást követő káoszban ügyesen pecázott David Schumacher, aki pillanatok alatt jött fel a 9. helyről az 5-re.

Martins végül nagy előnnyel nyert, Novalak pedig még éppen, hogy ki tudta védekezni Vesti támadásait a 2. helyhez.

Hauger előnye végül nem csökkent Doohanhez képest, miután az ausztrál pilóta senkitől sem zavartatva fékezte el a 8-as kanyart, így ő sem szerzett pontot. A kaotikus utolsó körökből jól jött ki azonban Tóth László, aki az idei legjobb eredményét érte el, és a 17. lett a zandvoorti második sprintfutamon.