Már a tengerentúli riválisoknak is kezd tele lenni a hócipőjük Grosjeannal Romain Grosjeant már Forma-1-es pályafutása során is egy kifejezetten agresszív pilótaként tartották számon, most pedig az IndyCarban szereplő versenytársak is megbizonyosodhatnak arról, hogy hírneve ezúttal is megelőzte őt.