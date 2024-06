Magyar futamgyőzelmek és dobogós helyezések a német gyorsaságimotoros-bajnokságban

A Hungarian Motorsport Academy kötelékébe tartozó két versenyző csapatának, a H-Moto UNI Győr Teamnek a közleménye szerint a 22 éves Kovács a Superbike mezőnyben az időmérőn negyedik volt, majd mindkét futamon harmadik lett, a második viadalon pedig a győzelemért is harcolt.

„Ezt mondanám az eddigi egyik legjobb, ha nem a legjobb hétvégémnek, mert egy igazán top bajnokságban top pilóták ellen tudtam megmutatni, hogy én is közéjük tartozom. Száraz körülmények között végig jó tempóm volt, egy körön is sikerült fejlődni, így a jó rajtpozíció megelőlegezte a jó versenyeket. Az első futamon is megvolt a dobogó, de a második kimagaslóan jó volt, ahol nagyon sokáig a győzelemért zajló csatában is ott voltam” - mondta Kovács, akinek ezek voltak az első dobogós helyezései az IDM-ben, az összetett értékelésben pedig 47 ponttal a hatodik helyen áll.

Görbe Soma a PRO Superstock 1000 géposztályban a pole pozícióból rajtolva nyerte mindkét hétvégi futamot és az eddig maximálisan megszerezhető 100 pontot begyűjtve, 33 pontos előnnyel áll az élen a bajnoki összetettben.

„Összeségében kiváló hétvége volt ez a mostani egy olyan pályán, ami soha nem volt a kedvencem és nem is lesz az. A motor most is kiváló volt, az időjárással pedig viszonylag szerencsénk volt, bár a vasárnapi versenyen még tele volt vizes foltokkal a pálya, úgyhogy ott a biztonságra kellett elsősorban törekedni” - nyilatkozta a szóbeli érettségire készülő motoros.

A versenysorozat következő fordulóját június 21-23-án rendezik a csehországi Mostban. (MTI)

Kép: Facebook // Görbe Soma #42