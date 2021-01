Magnussen: Ennek az autónak lelke van, az F1-ből ez hiányzik...

Magnussen Sebringben vihette pályára először a Cadillacet, és rögtön nagyon élvezte is a próbakört. „Simán ment. Nagyon jó kis első nap volt ez az autóban. A csapat is sokat segített abban, hogy hamar megszokjak mindent. Itt minden új volt számomra” – kezdte a 119 F1-es viadalon indult dán a RACERnek.

„Természetesen az egész autó más volt, de még az is, ahogyan róla beszélnek, az összes rendszer, a beállítások, minden annyira új. Egyből otthon éreztem viszont magam. Jó volt újra igazi versenyautót vezetni.”

„Az utóbbi hat-hét évben igazából egy repülőt vezettem, ami nagyszerű. Egy F1-es gép vezetése óriási móka, de hiányzik belőle kicsit a lélek. Valami nincs meg benne. Korábban talán megvolt, de átjönni ide, és vezetni a Cadillac DPi-t, igazán felnyitotta a szemem.”

„A hang és ahogyan a motor reagál, még a pálya is. Sebring, ennél nem is lehetne jobban old school az egész. Igazából ez egy valóra vált álom” – lelkendezett Magnussen, aki egy külön lezárt szakaszon próbálhatta ki a kocsit, mivel a helyszín többi részén az IndyCar-sorozat autói köröztek.

„Akárhányszor ráléptem a gázra, libabőrös lettem. Erről szól ez az egész. Így kezdődött az egész szenvedély. Minden a hangból, a szagokból és a körítésből adódik. Nálatok, amerikaiaknál ez mind annyira szerves része a sportnak. Hiányzott már ez, de nem tudtam mennyire, amíg ki nem szálltam az autóból.”

„A nyomaték egyszerű átadása. Rálépsz a gázra, és egyből ott van, nincsen késleltetés. Azt teszi, amit te akarsz. Túl akarod lépni a fordulatszámot, akárhányszor csak fékezel, mert annyira eszméletlen hangja van.”

Magnussen a szezon során a veterán Renger van der Zandéval fogja majd megosztani az autót. A két pilóta elég jól ismeri már egymást. A teszten ráadásul lehetősége volt összedolgozni a Ganassi hatszoros IndyCar-bajnokával, Scott Dixonnal is, aki tavaly szintén versenyzett ezzel az autóval.

„Nem is lehetnék boldogabb. Már attól is libabőrös leszek, ha csak rágondolok arra, hogy mi vár ránk és mivel állunk szemben. Már alig várom” – zárta új karrierjének első napját a Forma–1-ből távozni kényszerülő Magnussen, aki tehát tényleg boldogabb, mint valaha.

