Magabiztos olasz siker az F3-ban, Tóth a 23. helyen végzett

Az F3 második magyarországi sprintfutamát Enzo Fittipaldi kezdhette meg az élről, mellőle Stanek, mögüle Nannini indulhatott, majd Doohan, David Schumacher és Colombo következett. A pontversenyt vezető Hauger a nyolcadik, Arthur Leclerc pedig a 13. helyről indult. A hazai pilóta, Tóth László a 27. rajtkockát szerezte meg.

A rajtnál Fittipaldi meg tudta tartani az első helyet, Nannini pedig feljött a második pozícióba. Mögöttük Stanek, Szmoljar, Doohan és Schumacher következett, Hauger pedig egy pozíciót javítva a hetedik helyen állt ekkor. A bajnoki második Caldwell a futam elején ütközött, így nem szerzett pontot.

A 4. körben Nannini kemény manővere sikeres volt, így feljött az első pozícióba, majd az élen állva rögtön meg is futotta a leggyorsabb kört. Az olasz pilóta pár kör alatt több mint 2 másodperces előnyt tudott kiépíteni, a futam felénél 2,5 másodperces volt az előnye az élen.

6 körrel a verseny vége előtt Doohan elvesztette a pozícióját Schumacherrel szemben, majd Hauger is keményen támadta őt, és 1 körrel később ő is el tudott menni Doohan mellett, ezzel feljött a hatodik helyre. Doohan végül olyan sok helyet vesztett a verseny végén, hogy a top 10-be sem fért be.

Az utolsó előtti körben Hauger Schumachert is megelőzte, így az ötödik helyre jött fel. Az utolsó körben még a harmadik helyért csatázott a Stanek, Szmoljar, Hauger trió, de a sorrendjük nem változott.

Tehát Nannini győzött Fittipaldi és Stanek előtt, majd Szmoljar, Hauger és Schumacher következett. Arthur Leclerc a 11., Correa a 14. helyen ért célba, a versenyen ketten estek ki, Caldwell és Cordeel.

Vesti nagyot ment, de hiába jött fel a 28. helyről a 16. pozícióig, az első sprintversenyen technikai probléma miatt kieső dán versenyző így is pont nélkül maradt. Tóth László a 23. helyen ért célba, holnap pedig 10:45-től fog rajtolni az F3-as főfutam a Hungaroringen.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjének összefoglalója…