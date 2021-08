Lundgaard bemutatkozása figyelmeztető jel az IndyCar mezőnyének

Miután az idei katasztrofális F2-es versenynaptárban több hónapos szünetek is vannak a futamok között, nem meglepő, hogy az ott edződő pilóták máshol is kipróbálják magukat: Liam Lawson a szezon kezdete óta a DTM-ben is versenyez, az Alpine juniorpilótája, Christian Lundgaard pedig az IndyCarban próbálhatta ki magát a Rahal Letterman Lanigan Racing által.

A dán fiatal az első időmérő edzésén egyből a 4. helyre kvalifikálta magát, azonban egy rossz stratégiai döntés miatt a versenyt csak a 12. helyen zárta. Az egykori F1-es pilótát, Romain Grosjeant is foglalkoztató Dale Coyne – aki Alex Albon szerződtetését sem zárta ki, amennyiben igazak lesznek a pletykák, és az Andretti valóban szerződteti a franciát – Lundgaard bemutatkozása arra mindenképpen jó volt, hogy „felébressze” a sorozat veterán versenyzőit.

„Lundgaard egy tehetséges gyerek, győzött már az F3-ban és az F2-ben is, igaz? Nem véletlenül választotta őt az Alpine akadémiája, hiszen egyenautós sorozatokban nyert.”

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, start Fotó készítője: Michael L. Levitt / Motorsport Images

„Ezek után szerintem nem meglepő, ha idejön egy ilyen pilóta, és itt tündököl. A történelem már megmutatta, hogy az IndyCarhoz csatlakozó, elkötelezett tehetségek könnyen jó benyomást kelthetnek. Ráadásul egy ilyen pályán (Indianapolis GP), amely leginkább hasonlít egy európai pályára, senkinek nem kéne meglepődnie a srác sebességén.”

„Ez egy jó ébresztő volt a már itt versenyző pilóták számára, hogy lelkesen és sikeréhesen kell hozzáállniuk a lehetőségükhöz, mert vannak tehetséges fiatalok, akik csalódni fognak Európában, amikor megpróbálnak bejutni az F1-be, és később itt fognak kopogtatni.”

Coyne meg van győződve arról, hogy Lundgaard hosszútávon is meg tudná állni a helyét a szériában, amennyiben az IndyCar mellett döntene.

„Lundgaard tapasztalatlansága – elsősorban a guminkkal kapcsolatban – megmutatkozott a versenyen, de a célja el is tért a csapattársaiétól. Keményen versenyzett, de nem is akart „az” a srác lenni, aki összetöri magát az első versenyén. Azért volt itt, hogy tapasztalatokat szerezen, ezt pedig teljesítette is, és ha ide szeretne jönni, keményen fog dolgozni és tanulni, akkor még nagyon jó versenyző válhat belőle.”