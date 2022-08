Loeb ismét visszatér a WRC mezőnyébe az Akropolisz-ralin Sebastien Loeb idén már több ízben is versenyzett az M-Sport színeiben, a szezonnyitó Monte-Carlo-ralit például meg is tudta nyerni. Egy ideje már lehetett arról hallani, hogy a következő bevetésére Görögországban kerülhet sor, és ezt most a csapat meg is erősítette.