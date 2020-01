Kubica engedélyt kaphatott a DTM-re a BMW-vel

Kubica kijelentette tavaly, hogy több versenysorozatban is részt szeretne venni 2020-ban. Legideálisabb esetben egy hellyel a DTM-ben, a harmadik versenyzői pozíciója mellett. Most úgy néz ki, összejöhet neki ez az ideális párosítás.

A lengyel pilóta részt vett a BMW szezon utáni tesztjén Jerezben, idén decemberben, és a Motorsport.com értesülései szerint Kubica szerződése az Alfa Romeonál megengedi, hogy a BMW-vel versenyezzen egy másik kategóriában.

A német gyártónak van egy szabad helye a gyári csapatában Bruno Spengler távozása után, aki az IMSA WeatherTech SportsCar Championship-be távozott, és eddig az volt az általános vélekedés, hogy azt Kubica foglalhatja el.

Robert Kubica, BMW M4 DTM Fotó készítője: BMW AG

Időközben azonban egy privát csapat új alternatívaként jelent meg Kubica lehetőségei között. Ezt a leendő csapatot Kubica személyes szponzora, a PKN Orlen finanszírozhatná, akik már csatlakoztak az Alfa Romeo-hoz is mint társ-névadó szponzor.

Az erőfeszítéseket, hogy egy új privát csapat jelenjen meg a rajtrácson a WRT Audi helyére, tovább erősíti az R-Motorsport Aston Martin csapat körüli bizonytalanság, akiknek jelen állás szerint nincs motorbeszállítójuk a következő szezonra, miután szerződést bontottak a HWA-val.

Kubica nem zárta ki a lehetőséget, hogy az Alfa Romeós elfoglaltságai mellett a DTM-ben versenyezzen, de azt elismerte, hogy a két párhuzamos program nagyon leterhelheti. „A versenyzés mindig is előnyt élvezett nálam, ezért lettem pilóta” – nyilatkozta Kubica a lengyel TVP Sprt-nak.

„Bár voltam rally pilóta is, igazi versenyzői vér folyik az ereimben. Még mindig ez a célom. De most a helyzet más, mert kettő programot kéne kombinálnom. Ez nem egyszerű, nem csak idő és elhivatottság kérdése. Más szempontokat is figyelembe kell, hogy vegyek, nem csak a sajátjaimat”.

Robert Kubica, BMW M4 DTM Fotó készítője: BMW AG

Jelenleg 3 versenyhétvége ütközik egymással a Forma-1 és a DTM között, amik megakadályozhatják Kubica DTM-karrierjét. Júniusban a DTM Anderstorp-ban versenyez akkor, amikor a kanadai nagydíjat tartják Montreal-ban, a DTM monzai nagydíja pedig egybe esik a Froma-1 francia versenyével, szintén júniusban. Végül, a DTM asseni futama esik egybe az F1 monzai futamával szeptemberben.

„Szinte az összes (F1) versenyen ott leszek, és ha a csapat versenyzője kiesik, én nekem kell helyettesítenem.”

A PKN Orlen szerint nem akadály Kubica F1-es elfoglaltsága a DTM ülése szempontjából. Sokatmondó lehet, amit Daniel Obajtek, az Orlen igazgatója nyilatkozott: „Ez Robert problémája, mi nem mondunk nemet ilyen lehetőségekre, és Robert sem, de meglátjuk. Talán bejelentések is lehetnek hamarosan.”

