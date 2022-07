Közülük kerülhetnek ki a Ferrari LMH autójának pilótái

Antonello Coletta, a Ferrari sportautóversenyzésért felelő igazgatója megerősítette, hogy ahelyett, hogy levadásznák a hosszútávú versenyzés ászait, a Ferrari inkább a már szerződtetett versenyzői közül hozná létre a Hypercar kategória versenyzői felállását.

„Azt szeretném, ha a családunkhoz tartozó pilótákkal versenyeznénk majd” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Coletta. „Ha erős teljesítményt nyújtanak a tesztjeink alatt, miért kéne változtatnunk majd?”

A Ferrarival jelenleg 9, elsősorban GT-pilóta áll szerződésben: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Davide Rigon, Nicklas Nielsen, Daniel Serra, Alessio Rovera és Andrea Bertolini.

Coletta azt is elismerte, hogy eddig négyen vezették közülük az autót, Nielsen, Pier Guidi, a már 48 éves Bertolini, és a Ferrari F1-es szimulátorosaként is dolgozó Rigon, aki Coletta elmondása szerint a Hypercar szimulátoros tesztelését is végzi.

Most, hogy sikeresen bejáratták Fioranóban az autót, amelyről videót is láthattok a cikk alján, Coletta szerint „egy rendes versenypályára” viszik a prototípust, amellyel egy „kíméletlen” tesztprogramot fognak teljesíteni az autó első versenye, a 2023-as sebringi 12 órás futam előtt.