Közös projektbe kezd a Motorsport Games és Frankie Zombie

A Motorsport Games Inc. a világ egyik vezető versenyszimulátor-fejlesztője, kiadója és a hivatalos motorsport versenysorozatok esport ökoszisztémának szolgáltatója csütörtökön jelentette be együttműködését a kortárs művész Frankie Zombie-val.

A Live Fast Motorsporttal együttműködésben megvalósuló partnerség keretében számos jótékonysági akcióban vesznek majd részt, továbbá a NASCAR-ban szereplő 78-as rajtszámú Ford Mustang is egyedi festést kap.

A Frank Zombie által tervezett dizájnú autót BJ McLeod fogja bemutatni és vezetni a NASCAR Cup Series Dixie Vodka 400 versenyén, október 23-án a Homestead-Miami Speedwayen.

Mielőtt élesben is debütálna McLeod fényezése a rajongók a NASCAR 21: Ignition Victory Edition, a 2022 Throwback Pack DLC, a Season Pass 2 és a Season Pass Complete részeként letölthetik a festést a videojáték platformra, Xboxra, PlayStationre és PC-re a Steam áruházból.

A NASCAR 21: Ignition Victory Editiont, a Season Pass 2-t vagy a Season Pass Complete-et megvásároló játékosok október 6-án, hetekkel azelőtt megcsodálhatják virtuálisan az egyedi autót, hogy az valóban pályára gurulna.

A dizájnt tervező Zombie a Bank of America ROVAL 400 hétvégéjén október 8-9-én, a Charlotte Motor Speedwayen, valamint a már említett Dixie Vodka 400-on egy sor személyes, élő festési eseményen is feltűnik majd.

Az eseményeken két, Zombie által készített, egyedi tervezésű autóháztetőt sorolnak ki, aminek bevételét jótékonysági célokra ajánlják fel a Speedway Children's Charity és a NASCAR Foundation javára, amely a Speediatrics Children's Fund és a Betty Jane France Humanitárius Díj révén a NASCAR-közösségekben a leginkább rászoruló gyermekek életének jobbá tételén dolgozik.

„Izgatottan várjuk a Frankie Zombie-val történő együttműködésünk kezdetét, mivel ez előre mozdítja a jótékonysági erőfeszítéseinket. Tiszteletünket fejezi ki a művészeti közösség előtt, és új módot biztosít a közösségünk számára a sporttal való kapcsolatteremtésre“ - mondta Jay Penell, a Motorsport Games NASCAR-os márkamenedzsere.

Fotó készítője: Motorsport Games