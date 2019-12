Koreai helyszín és új súlyszabály a WTCR-ben

A WTCR mezőnye jövőre 10 különböző helyszínen fog vendégeskedni. Terméseztessen Magyarország is a rendezők között szerepel. Az idénynyitó után rögtön a Hungaroring következik április 24. és 26. között, majd jön egy majdnem 4 hetes szünet.

A naptár első felében ott van a Nürburgring is május végén, amit Szlovákia követ, míg a szezon felénél Portugália csatlakozik. Új helyszínként a MotoGP-ben már jól ismert Aragón mutatkozik be. Ezt követően egy igen nagy szünet jön, és legközelebb csak szeptember első hetében látjuk újra a mezőnyt versenyezni.

Kína 7. helyszínként van ott a naptárban Ningbóval. A csapatok októberben is Ázsiában lesznek, méghozzá Dél-Koreában. Ez nem más mint az Inje Speedium, mely meglepetésként szolgálhat. A koreai pályán 2013-ban és 2014-ben az Ázsiai Le Mans Series is versenyzett. Az eredeti tervek szerint a Super Formula is ellátogatott volna a helyszínre, de ez soha nem történt meg.

Szuzuka már nincs ott a naptárban, de Makaó és Sepang igen, ahol az évadzárót rendezik meg, akárcsak idén, és ne feledjük, Michelisz Norbert nagy esélyese a címnek, ami az első lenne számára a WTCR-ben.

A sorozatban a kompenzációs súlyszámok kiszámításának módja is változik, ami most már csak az időmérős körökre vonatkozik. Ezt a döntést amiatt hozták meg, hogy a versenyzőket a minél gyorsabb körökre ösztönözzék a versenyeken. 2020-ban az újoncok számára kiírt eseményt is terveznek. Erre a 23 éves és annál fiatalabb versenyzők lesznek jogosultak, akik nem több mint 3 WTCR eseményen vettek részt.

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.