Könyvajánló: Száguldó magyarok

Pillanatnyilag a koronavírus-járvány miatt szünetelnek a motorsportos események, tehát nem tudunk valós versenyeket nézni. Viszont a versenyzés-éhségünket valamelyest csillapíthatjuk a motorsportos témájú könyvekkel, és ha a Száguldó magyarokat választjuk, nem lövünk mellé.

A könyv négy versenyzővel foglalkozik: Szisz Ferenccel, Hartmann Lászlóval, Kesjár Csabával és Baumgartner Zsolttal. Előbbi az első Grand Prix győztese volt, Hartmann a két világháború között volt az ország egyik, ha nem legismertebb autóversenyzője, Kesjár az első Forma-1-es autót vezető magyar volt, Baumgartner pedig a 2004-es szezonban a Minardi F1-es csapatánál versenyzett.

Személy szerint leginkább a Baumgartner Zsolttal foglalkozó részre voltam kíváncsi, annak ellenére, hogy a négy versenyző közül az ő pályafutásáról tudtam a legtöbbet a könyv elolvasása előtt. Az érdekelt igazán, hogy a szerző hogyan fog írni az első és máig egyetlen magyar Forma-1-es versenyzőről, ugyanis szerintem vele kapcsolatosan nagyon könnyű elkövetni azt a hibát, hogy vagy túlmagasztaljuk az eredményeit, vagy semmibe vesszük azokat.

Szerencsére pozitív csalódás ért, ugyanis azt éreztem, hogy inkább objektív írással találtam magam szembe ahelyett, hogy bármilyen irányba befolyásolni akarna minket a szerző. Ráadásul nagyon érdekes extra volt a könyvben, hogy még korabeli kommenteket is gyűjtött a szerző, hogy átadja, milyen fogadtatása volt akkor a Baumgartnerrel kapcsolatos dolgoknak.

Ez az alaposság és a még az ennél is komolyabb mértékű utánajárás és igényesség pedig a könyv minden lapján érződik. Tisztán látszik, hogy a könyv nem két nap alatt született meg, ezt bizonyítják az interjúk és az archívumokban való kutatás is. A szerző többek között Szisz Ferenc és Kesjár Csaba rokonaival is készített interjút.

A könyvet nehéz volt letennem, hiszen nagyon olvasmányosra sikerült. Legérdekesebb részt nehéz lenne kiemelnem, ugyanis minden szekció telis tele volt számomra új információkkal, új történetekkel.

Bár maga a könyv 343 oldal, egyáltalán nem érződik ennyinek: a számos különös és érdekes történetet könnyű „gyorsan fogyasztani”. Történeti szempontból Szisz Ferenc, Hartmann László, Kesjár Csaba és Baumgartner Zsolt szekciója sem szenved hiányt.

Zsolt Baumgartner Fotó készítője: Minardi Formula 1

Szisz kapcsán extra érdekesség, hogy az első Grand Prix-győztes halála után egy csősz, akit ugyanígy hívtak, azt mondta, hogy ő a Grand Prix-győztes, de lebukott, amikor nem tudta, hogy kell vezetni azt a Renault-t, amivel elvileg GP-t nyert.

Hartmann privát autókkal versenyzett a folyamatosan sokkal erősebb autókból álló mezőnyökben, és rendre felülteljesített a rendelkezésére álló technikával. Végül egy verseny közben halt meg, miután egy másik pilótával ütközött… egy bizonyos Giuseppe Farinával.

Teljes mértékben ajánlani tudom Méhes Károly Száguldó magyarok című könyvét azoknak, akiket érdekel négy Magyarországon meghatározó GP-versenyző története, akik vitathatatlanul örökre beírták a nevüket a magyar autó- és motorsport történetébe.

