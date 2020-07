Komoly balesetet szenvedett a Paul Ricard-on a brit versenyzőnő

A 40 éves brit versenyzőnő, Katherine Legge a Paul Ricard-pályán rendezett teszten vett részt, ahol komoly balesetet szenvedett. Legge a gyors jobbosnál, a Signes kijáratánál csúszott ki a Richard Mille Racing ORECA-Gibson 07 LMP2-es autójával, amelyen az Alfa Romeo F1-es tesztpilótájával, Tatiana Calderonnal osztozik.

A tesztet rögtön félbeszakították, hogy ki tudják segíteni Legge-t az autójából. Ezután a versenyzőnőt a pálya orvosi központjába vitték, ahol bal lábszár- és jobb csuklótöréssel diagnosztizálták. Később helikopterrel a Sainte Anne-kórházba szállították.

Az ELMS a közleményében kiemelte, hogy Legge végig magánál volt a történések alatt, és hogy a sérülései nem életveszélyesek.

Legge, Tatiana Calderon és a Formula 3-as pilóta, Sophia Flörsch is részt vesz az ELMS-sorozatban és a szeptemberi Le Mans-i 24 órás versenyen a Richard Mille nevezésével, amelyet az FIA Women is Motorsport kezdeményezése is támogat.

Flörsch viszont az e heti Paul Ricard-i fordulót kihagyja, mivel az FIA F3 mezőnyével együtt, a Forma-1 betétsorozataként a Hungaroringen versenyez.

