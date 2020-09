Kisütött a nap Le Mans-ban, lassan érkezik a hajrá!

Az élen is változás történt, miután a 7-es Toyotánál turbógondok léptek fel, emiatt pedig a testvérautó vette át a vezetést. A LMP2-ben sem alakult minden olyan simán, és a GT-kategóriákban is láthattunk érdekes eseteket és nagy csatákat is.

A hosszú sötétségnek viszont már vége, és kisütött a nap Le Mans felett. Az nagyvonalakban elmondható, hogy a délelőtti órák nyugalmasabban alakultak, nem volt szükség túl sok sárga zászlóra.

Elsősorban a pálya első szakasza szedte az áldozatokat 9 óra után, hiszen többen is a kavicságyban rekedtek a Dunlop-sikán környékén és az első szektorban. Ez több sárgához és lassú zónához is vezetett, azonban a Safety Cart egyszer sem kellett beküldeni.

Négy megforgás is volt ezen időszak során, ez talán pedig annak a jele lehet, hogy a versenyzők már fáradni kezdtek. Azóta viszont nem történt jelentősebb esemény a pályán. A kategóriák élén továbbra is hasonló a helyzet, mint korábban.

A Toyota továbbra is kontrollálja a futamot az élről, és Brendon Hartley előnye már öt kör a második helyen álló Rebellionnal szemben. Az előnyük azért is nőtt tovább, mert az 1-es Rebelliont Bruno Sennával ki kellett hozni a bokszba a 19. órában, mivel gond volt az autó elejével.

A svájci autót ráadásul a garázsba is be kellett gurítani, hogy a szerelők egyből nekiláthassanak a javításnak. Az autóba végül Gustavo Menezes ült be Senna helyett, de a javítások végeztével a 3-as testvérautó mögé estek vissza.

Ez azért is érdekes, mert a Menezeséknek jobban kellene az eredmény, mivel ők még esetleg a bajnoki címért is mehetnek, és Le Mans-ban dupla pontokat osztanak, így érdekes volt hallani, hogy arra kérték őket, hogy tartsák a pozíciót.

#1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato Fotó készítője: JEP / Motorsport Images

Ez némiképp furcsa döntés, mert az 1-es számú Rebellion végig gyorsabb volt a futam során, és csak néhány másodpercre mentek egymástól fél 12 után. Érdekes lesz látni, hogy esetleg lesz-e csapatutasítás, vagy hagyják-e őket szabadon versenyezni a második helyért, amelyből egyébként akár még győzelem is lehetne, ha valami nagyobb baj ütne be az élen álló Toyotánál.

Romain Dumas és Gustavo Menezes feszült tehát egymásnak, és úgy tűnt, hogy Menezest több rádiós utasítással is arra ösztökélték, hogy maradjon le egy kicsit jobban a másik autóról, különben gondok is felléphetnek náluk.

A másik Toyota zárta az LMP1-es rangsort délben, már hét körös hátrányban a vezető Toyotához képest. Az éjszakai turbócseréjük látszólag teljesen tönkretette a versenyüket, pedig addig a pontig remekül kontrollálták a futamot.

Az LMP2-ben a 22-es United Autosports vezeti a sort, őket pedig már a JOTA Oreca-Gibsonja követi a nemrég Formula E bajnokká koronázott Anotnio Felix da Costával a kormánynál. Mögöttük pedig a nagy felzárkózást produkáló 26-os rajtszámú G-Drive Racing autója jön, Mikkel Jensennel.

#95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Nicki Thiim, Marco Sorensen, Richard Westbrook Fotó készítője: JEP / Motorsport Images

A GTE Pro-ban most kicsit alábbhagyott a korábbi órákban tapasztalt szoros küzdelem. Úgy tűnik, hogy a napfény annyira nem kedvez a Ferrariknak, mivel az élen álló 97-es Aston jobban elhúzott már tőlük. Míg korábban oda-vissza adogatták egymásnak a vezető helyet, most már perc fölötti a különbség.

Ettől függetlenül az erőviszonyok nem nagyon változtak, továbbra is a Ferrari és az Aston Martin harcol a GT-győzelemért. A Porschék sehol sincsenek. Ami pedig az utolsó kategóriát illeti, a TF Sport privát Aston Martinja továbbra is magabiztosan rója a köröket az élen. Őket a Project 1 Porsche és az AF Corse Ferrari követi a második és harmadik helyen.

Így állunk tehát nagyjából két és fél órával a 24 órás verseny befejezése előtt. Ha nem történik semmi komoly a Toyotától valószínűleg nem lehet majd elvenni ezt az újabb sikert. Érdekes lesz még látni viszont, hogy mit kezd egymással a két Rebellion.

Talán még a GTE Pro-ban is számíthatunk izgalmakra, bár egyelőre az Aston ott is szépen kontrollálja a viadalt.

Most pedig következik a hajrá, ahogy vasárnap délutánba fordulunk Le Mans-ban. Hiába 24 óráról van szó, addig nincsen vége a futamnak, míg le nem intik azt, és akár az utolsó percben is el lehet veszíteni a győzelmet.

