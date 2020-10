Ki is az a Juki Cunoda?

A Forma-1 ajtóján több tehetség is dörömböl, Mick Schumacher a legnagyobb név közülük, de a Ferrari másik két ifistája, Callum Ilott és Robert Svarcman is közel állnak a bemutatkozáshoz, míg Nyikita Mazepinnek tehetős apja keres éppen helyet valahol.

Némi meglepetésként talán ott van közöttük a 20 éves japán Juki Cunoda, aki első szezonját kezdte el a Formula 2-ben azután, hogy tavaly az F3-ban kilencedik helyen zárt. A kanagavai illetőségű pilóta ezelőtt a japán F4-es sorozatban szerepelt a Hondánál, egy harmadik és egy első helyet is szerzett a bajnokságban.

A Honda támogatását ma is élvező ifjú pilóta a karrierje kezdetéről így mesélt a Formula 2 hivatalos weboldalának: „Japánban, a lakóhelkyünktől nem messze van egy versenypálya. Apám vitt ki oda először, hogy kipróbáljam a go-kartozást. Nem emlékszem rá pontosan, de mintha azt mondta volna, hogy tetszeni fog a dolog.”

Még több F1 hír: Valóban Barcelonában teszteli ma az R.S.20-at Alonso

„Négyévesen kezdtem el go-kartozni, ötévesen már versenyeken indultam. Már kezdőként is zsebeltem be az első helyeket, különösen az időmérőkön. A kisgyermek-kategóriában kezdtem a legkisebb elérhető go-karttal.”

„Az az autó 4-5 éves gyerekeknek való, szóval nagyon kicsi. A következő korosztályba átkerülve is jó eredményeket értem el, annak ellenére, hogy nekem nagy volt az autó, el sem értem a pedálokat, szóval alacsonyabb üléssel kellett mennem, mint a többieknek.”

A versenyző, aki legnagyobb sikerének a tavalyi Olasz Nagydíjon elért harmadik és első helyeket tartja, azt is elmondta, kik a legnagyobb hősei a versenyzők közül:

„Nehéz kérdés. Jelenleg, versenyzői szempontból Max Verstappent mondanám, iszonyt gyors. Lewis Hamiltont is mondanám azért, mert remekül kommunikál a szurkolóival és a pályán kívül is igyekszik változtatni a világon. Ayrton Senna is hasonló.”

Yuki Tsunoda, Carlin Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem biztos, hogy hős, de aki ellen leginkább akartam versenyezni, Anthoine Hubert volt. Még Japánból, a Formula 4-ből követtem, amikor a GP3-ban volt, és egyértelműen ugyanolyan vezetési stílusa volt, mint nekem.”

„Amikor fellépett a Formula 2-be, nem hittem volna, hogy azonnal győzelmeket szerezhet, de két futamot is nyert, egy olyan csapattal, ami az előző évben eléggé szenvedett. Ez eléggé lenyűgöző volt számomra.”

És ha már szóba került a vezetési stílus, a japán versenyző arról is beszélt, mi a legnagyobb erőssége: „Nagyon magabiztosan bánok a fékekkel, szerintem ez már a tavalyi monzai győzelmem alkalmával is látszott. Szerintem ezzel sok időt nyerek. Ezt mondanám a legerősebb pontomnak. A versenytempóban és a gumikezelésben viszont még javulnom kell.”

Ajánlott videó: