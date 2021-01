Két Red Bull junior, Vips és Lawson is az F2-ben versenyez 2021-ben

A korábbi évektől eltérően a Red Bull akadémiája a közelmúltban nem ontotta a jobbnál jobb versenyzőket, most azonban mintha változna a trend: Juki Cunoda hamarosan bemutatkozhat az F1-ben, az F2-ben pedig három versenyzőt is láthatunk, aki a pilótaprogramjuk része: Jehan Daruvala, Liam Lawson és Juri Vips.

Korábban már Lawson és Vips versenyzett a Hitech csapatnál az F3-ban, Vips pedig mát tavaly is belekóstolt az F2-be, miután 4 futamon helyettesítette a Barcelonában megsérült Sean Gelaelt, a legjobb eredménye pedig egy 3. helyezés volt a mugellói sprintfutamról.

A 20 éves észt versenyző eredetileg a Super Formulában versenyzett volna 2020-ban, de a koronavírus-járvány miatt Európában kellett maradnia, így az F2 mellett az európai Formula Regional bajnokság egyes futamain is részt vett.

Még több F1 hír: Újabb japán pilóta került be a Red Bull juniorprogramjába

Lawson is karrierjének első F2-es szezonját kezdi meg, miután 2020-ban ötödik lett az F3-as világbajnokságban, 3 győzelmet is szerezve. Az új-zélandi pilóta az F2 mellett a DTM-ben is versenyezni fog a Red Bull nevezésével, ahol Alex Albon mellett várhatóan egy Ferrari 488 GT3 lesz az autója.

A Hitech az F3-ban is Red Bull juniorokkal indul, ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az egyik a japán Ajumu Iwasza lesz, aki 2020-ban a francia F4-es bajnokság bajnoka lett, csapattársa pedig Jak Crawford lesz, aki a második lett az ADAC F4-es bajnokságában.

Ajánlott videó: