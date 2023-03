Két F1-es világbajnok egy NASCAR versenyen: így nézheted Button és Räikkönen küzdelmeit

Minden idők talán legkülönlegesebb NASCAR versenyét rendezik meg vasárnap Austinben. A texasi pályán két Formula-1-es világbajnok, Kimi Räikkönen és Jenson Button is próbára teszi a tudását - a finn másodjára, Button először fut neki a kalandnak. A mezőny tagja lesz még az amerikai sportautózás királya, a daytoni bajnok Jordan Taylor, valamint a sorozattól korábban elbúcsúzó legenda, a hétszeres Cup Series győztes Jimmie Johnson is. A sztárparádéval dúsított futamot a Network4 csoport hozza el élőben a magyar nézőknek.

Első nem ovál pályájához érkezik a hétvégén a NASCAR sorozata - méghozzá VIP-versenyzőkkel. A 43 éves Kimi Räikkönen tavaly Watkins Glenben egyszer már nagyot küzdött, végül a palánk vetett véget a versenyének. A finn annyira megszerette a közeget és a test-test elleni küzdelmet, hogy újra beül a Trackhouse Racing autójába. Räikkönen egy gyönyörű fekete-piros Chevrolet Camaro gázpedálját tapossa majd.

Nem ő lesz azonban az egyetlen F1-es világbajnok a pályán: Jenson Button is úgy döntött, hogy megméreti magát a Cup Series bivalyerős mezőnyében. A 2009-es év bajnoka a Rick Ware Racing 15-ös számú Ford Mustangját vezetheti a Circuit of Americas pályán. Button tudja, hogy a Cup Series kemény sorozat, éppen ezért rögtön három versenyre írt alá, hogy legyen ideje bizonyítani.

„Egy Cup-kocsi nyilván teljesen más, mint amihez szoktam. Sokkal nehezebb, sokkal kevesebb erő van benne, gyakorlatilag leszorítóerő nélkül. Szekvenciális sebváltója van, aminél kezelned kell a gázt, vagyis rövid idő alatt rengeteg mindent meg kell tanulnom. Felvillanyoz a kihívás, ha valamibe belekezdek, azt 100%-on teszem” - nyilatkozta Jenson Button. „Tisztában vagyok vele, hogy nem várnak a rajtrács elejére az időmérőn és aztán a versenyen sem. Tisztelem a NASCAR pilótákat, rengeteg tehetség van itt az ovál és az épített pályákon is. Ha egy F1-es pilóta beül egy ilyen autóba, először szenvedni fog. Kell egy kis idő, emiatt is vállaltam három futamot” - mondta Button, aki júliusban Chicagóban, augusztusban pedig Watkins Glenben is rajthoz áll.

Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang Fotó készítője: True Speed PR

A két F1-es sztár - és az eredeti mezőny mellett - még két másik vendégre is figyelhetnek a szurkolók a texasi futamon. Nagy várakozások előzik meg az amerikai sportautózás 31 éves királya, Jordan Taylor debütálását. A többszörös daytonai győztes Chase Elliott helyére ugrik be a Hendrick Motorsports autójába. Visszatér a Cup Series-be a hétszeres bajnoka, az élő legenda Jimmie Johnson is, aki 47 évesen bizonyíthatja, hogy van még benne erő.

A futamot - mint a Cup Series összes versenyét - a Network4 csoport hozza el a magyar nézőknek. Az austini versenyt a MATCH4 csatornán, valamint a NET4+ streaming szolgáltatón lehet élőben követni.

„Raikkönen, Button és Taylor is top technikában ülnek majd vasárnap, minden azon múlik, hogy mennyire sikerül ráérezniük a szabadedzés és az időmérő alatt az autóikra” - magyarázta Parrag Zsombor, a Network4 csoport Cup Series kommentátora. Nem véletlen, hogy a két F1-es nagyágyú pont ezt a hétvégét választotta. „Texasban hihetetlenül népszerű dolog az autóversenyzés, ráadásul a COTA Amerika legmodernebb és világszerte legnépszerűbb pályája. Ezt a hétvégét mindig nagyon sokan követik. Räikkönen és Button ezt a pályát ismerik a legjobban a versenynaptárból, hiszen mindketten versenyeztek már itt Formula-1-es autóval” - tette hozzá.

NASCAR Cup Series futam Austinból vasárnap 21.30-kor a MATCH4 és a NET4+ műsorán.