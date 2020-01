Ken Block az XE elektromos prototípussal áll rajthoz a Dakar Rali utolsó szakaszán

Tavaly nyáron mutatták be az Extreme E Odyssey 21 egyik prototípusát, mely a világ első elektromos E-SUV versenyének autója lesz. A gumikat a világhíres Continental szállítja majd, de a széria csak 2021-ben indul útjára, addig sok teszt és fejlesztés vár a mérnökökre.

A hírről természetesen a Continental is büszkén számolt be a hivatalos sajtóközleménye részeként, idézvén az XE vezérigazgatóját. „Az Extreme E-SUV ODYSSEY 21 járműhöz hasonlót eddig még soha nem láttunk az autósportban. A csúcstechnológia és a Continental által kifejlesztett abroncs design eredményeként egy elképesztő konstrukció született meg, amely bolygónk legkeményebb és legváltozatosabb helyszínein is képes a legmagasabb teljesítményt nyújtani.”

„Legyen szó a Déli Sarkról, a Himalájáról, az Amazonas, a Szahara, vagy az Indiai Óceán szigeteinek térségéről, ez az autó nem csak az autósportok rajongói előtt csillogtatja meg az E-SUV-ok tudását, hanem azoknak is érdekes lehet, akik egy elektromos SUV megvásárlásával szeretnének hozzájárulni bolygónk megmentéséhez” – jegyezte meg Alejandro Agag.

Az XE SUV terepjáró részt vett a Dakar bemelegítésén, és most meghívást kapott arra, hogy legyen ott az indulók között az esemény utolsó szakaszán. Az autót Ken Block fogja vezetni, akinek bőven van tapasztalata az ehhez hasonló monstrumokban.

„A Dakar mindig is olyasvalami volt, ami érdekelt, szóval ez egy nagyszerű lehetőség számomra, hogy megnézhessem, mi is az, ami ezt a versenyt olyan különlegessé teszi. Nagyra értékelem az Extreme E srácainak meghívását.”

David Castera, a Dakar Rali igazgatója hangsúlyozta, ösztönzik a hibrid és elektromos autók részvételét a jövőbeli versenyeken, méghozzá azzal a céllal, hogy egy specifikus osztályt vezessenek be számukra.

A szakember hozzátette, az Extreme E jelenléte és a világszínvonalú versenyzők jelenléte megerősíti őket arról, hogy a helyes irányba haladnak a projekttel, és inspirálja őket a továbbhaladásban, valamint az alternatív energiájú járművek indításában a jövőbeli Dakar Ralikon. Az XE vezérigazgatója szerint pedig egyedülálló lehetőséget kaptak ezzel, hogy 1 évvel a bajnokság indulása előtt egy ilyen nívós versenyen próbálják ki az autójukat.

