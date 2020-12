Magnussen: az apa-fia Le Mans megvalósítása sokkal trükkösebbé vált

Kevin Magnussen miután a Haas Forma-1-es csapata nem hosszabbított vele, 2021-ben az IMSA sportautóbajnokságban fog versenyezni a Chip Ganassi Racing színeiben, egy Cadillac DPi-t hajtva.

Magnussen már korábban is beszélt arról a vágyáról, hogy valamikor édesapjával, Jan Magnussennel együtt induljon a legendás Le Mans-i 24 órás versenyen.

Az idősebb Magnussen 1999 óta minden évben indult Le Mans-ban, 2004 és 2019 között pedig a Corvette Racing gyári pilótája volt, akikkel négyszer is megnyerte a GT1 kategóriát, utoljára 2017-ben állt a dobogóra, akkor a 3. lett Antonio Garcia és Jordan Taylor társaként.

„Mindig is meg akartuk ezt csinálni, de most sokkal nehezebbé vált a helyzet, hogy az apám már nem gyári pilóta” – nyilatkozta Kevin Magnussen az Autosport/Motorsport.com-nak. „Amikor még a Corvette-nél volt, volt erre esély, mert ők könnyedén beültethettek volna valamelyik autóba.”

„Egyszerűen lehetetlen volt az idő, és a logisztika miatt, mert fel is kell készülnöd erre. Az is nehézséget okozott a Corvette-nek, hogy egy versenyre beültessenek valakit, de teljesen más embereket az év más nagyversenyeire.”

„Most, hogy már nem gyári pilóta, vagy egy LMP2, vagy egy GTE-Am autóban tudnánk ezt megcsinálni, de mindketten platinum pilóták vagyunk, jelentsen akármit is a rendszer. Kicsit bonyolulttá teszi a dolgot ez.”

#66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Evo: Richard Heistand, Maxwell Root, Jan Magnussen Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„Nem tudom, hogy van-e egyáltalán esélyünk arra, hogy ez megvalósuljon. Most, hogy én is versenyezni fogok, arra kell koncentrálnom, hogy jó megállapodásokat harcoljak ki én is magamnak, remélhetőleg egy gyári csapatban a jövőben.”

„A helyzet innen trükkösebb lehet az apám számára, de egy fél szemmel mindig követjük majd a lehetőségeket.”

Jan Magnussen idén a GTE Pro osztályból egyet lefelé lépve a GTE-Am osztályban versenyzett a JMW Motorsport színeiben egy Ferrari 488 GTE Evo volánjánál, és a 6. helyen végzett az osztályában.

Ajánlott videó: