Kamion EB: Lenz nyert, Kiss Norbi a pole-ból rajtolva műszaki hiba miatt kiesett

Nézők előtt vette kezdetét Magyarországon a kamionosok idénye, így Kiss Norbinak voltak támogatói is a lelátókon. A magyar pilóta az első helyről vághatott neki a szombati első futamnak, miután az időmérőn magabiztos, egy másodperces előnnyel győzte le Sascha Lenzt.

Egy hétvége folyamán összesen négy versenyt rendeznek, kettőt szombaton és kettőt vasárnap, így azért érdemes talán kicsit óvatosabban nekiindulni a hétvégének, de a kamionosoktól megszokhattuk, hogy ők bizony rendesen kiteszik a vállukat.

A futam repülőrajttal indult el, és Norbi az 1-es kanyarban meg tudta tartani a vezetést Lenzcel szemben, miközben a mezőny sűrűjében történt némi lökdösődés, és többen is a bukótérben találták magukat. Ennek ellenére viszonylag nagyobb problémák nélkül zajlott le az első kör.

Később aztán Jochen Hahn és Adam Lacko találtak egymásra. A német meg tudta előzni Lackót, akinek a kamionja komolyabb károkat is szenvedett, miután többekkel is összeakadt. Néhány kör elteltével viszont jött a dráma hazai szempontból.

Norbi simán vezette a versenyt, és körönként egy másodperccel volt gyorsabb az üldözőknél, de aztán hirtelen lassulni kezdett a kamionja, amelyből valamiféle füst is jött ki. Ezek után sorra bukta a pozíciókat, majd pedig nem volt más választása, mint kiállni inkább a bokszba, hogy a csapat meg tudja javítani járművét a második versenyre.

Így tehát Lenz örökölte meg a vezetést, mögötte pedig Hahn és Lacko jött. A mezőny ezek után eléggé szétszakadt, nem igazán alakultak ki komolyabb csaták, Lenz pedig magabiztosan tartotta a vezetését.

A legvégéig pedig már nem is történt változás, így az első hármas ugyanebben a sorrendben futott be. A negyediknek Antonio Albacete jött be, míg az ötödik Steffi Halm lett.

Norbi esetében pedig kiderült, hogy a turbócső hibája okozta a kiesést, melynek köszönhetően elszállt a nyomás a kamionjában, de szerencsére ez nem nevezhető komoly hibának, ettől függetlenül viszont egy sima győzelembe került a magyar kamionosnak, amit sajnálhatunk.

A második futamon az első nyolc fordított rajtsorrendben vág majd neki a viadalnak. Kezdés délután négy óra környékén.

F1: Perez édesapja a McLarent kritizálta