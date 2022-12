Jól zárták a 2022-es évet a motorsportok sztárjai az Autosport Awards gáláján

LONDON, 2022. december: A Forma-1 sztárjai, Max Verstappen, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel is söpörtek be a díjakat a 35. Autosport Awards gálán tegnap este Londonban, míg a legendás amerikai csapattulajdonos, Roger Penske a legmagasabb elismerést, az Autosport Aranyérmet nyerte el.

Több mint 750 vendég, köztük számos világbajnok és motorsport-sorozat vezetője vett részt a rangos, évente megrendezett eseményen, amelyen a 2022-es szezon nagy pillanatait ünnepelték.

Verstappent választották az Autosport olvasói az év nemzetközi versenyzőjének, Hamilton pedig a brit versenyzői elismerést vehette át.

"Nagy köszönet a rajongóknak, hogy sorozatban másodszor is az Év Nemzetközi Versenyzőjének választottak" - mondta Verstappen. "Köszönettel tartozom a csapatnak is. Az idei csapatmunkánk jobb volt, mint valaha." Verstappen csapata, a Red Bull Racing az Év versenyautója díjat is bezsebelte, a csapatfőnök Christian Horner és a legendás tervező, Adrian Newey is részt vett az ünneplésben.

Lewis Hamilton így nyilatkozott: "Hatalmas köszönet az Autosport olvasóinak és általában az Autosportnak. Régóta ismerem az Autosportot, 1995-ben volt az első alkalom, hogy hallottam róluk. Van néhány elképesztően tehetséges brit versenyző, nem tudom, hogyan tudunk továbbra is ilyen nagyszerű versenyzőket kinevelni az Egyesült Királyságban, de nagyon büszke vagyok arra, hogy részese lehetek ennek."

A négyszeres F1-világbajnok Vettel kapta az életműdíjat, mivel az F1 történetének harmadik legsikeresebb versenyzőjeként 299 futammal, 53 futamgyőzelemmel, 122 dobogós helyezéssel, 57 pole pozícióval és 38 leggyorsabb körrel zárta pályafutását.

Az est csúcspontjaként Luke Browningot mutatták be, mint az Aston Martin Autosport BRDC Fiatal Versenyzők 200 000 font értékű díjának legújabb nyertesét, amely olyan korábbi nyerteseket indított el az F1-es dicsőség útján, mint George Russell, Lando Norris, Jenson Button és David Coulthard. A pénzdíj és egy Aston Martin Aramco Cognizant F1-es autóval való tesztelés lehetőségével járó díjat az Aston Martin nevében a korábbi győztes Dario Franchitti, a négyszeres INDYCAR-bajnok és az értékelések egyik bírája kíséretében Vettel adta át.

Luke Browning celebrates winning the Aston Martin Autosport BRDC Award with Sebastian Vettel and Dario Franchitti Fotó készítője: Motorsport Images

A díjátadóra a szokásos helyszínen, a Grosvenor House Hotelben, a Park Lane-en került sor, ahol a motorsport legnevesebb személyiségei szórakoztatták a résztvevőket.

A díjak és a győztesek a következők voltak:

- Az év brit versenyzője - Lewis Hamilton

- Az év nemzetközi pilótája - Max Verstappen

- Autosport Aranyérem - Roger Penske

- Életműdíj - Sebastian Vettel

- Az év újonca – Csou Kuanjü

- Az év versenyautója - Red Bull Racing RB18

- Az év pillanata - George Russell

- Az év promótere - Szaúd-Arábia

- Az év raliversenyzője - Kalle Rovanpera

- Az év raliautója - Toyota Yaris WRC

- Az Év Nemzeti Versenyzője - Tom Ingram

- Aston Martin Autosport BRDC-díj - Luke Browning

- Az év Esport versenyzője - James Baldwin

- Az év Esport csapata - Team Redline

Sir Jackie Stewart is jelen volt, hogy átadja Roger Penskének az Autosport Aranyérmet, amelyet a motorsportban végzett tevékenységéért és örökségéért kapott. Penske idén nyerte meg csapattulajdonosként 600. nagy autós versenyét, és ő lett az első tulajdonos, akinek csapata egyazon szezonban megnyerte az INDYCAR és a NASCAR bajnokságot is. A 18-szoros Indianapolis 500-győztes pilótát Gil de Ferran és Josef Newgarden is kitüntette.

Roger Penske receives the Gold Medal Lifetime Achievement Award from Sir Jackie Stewart Fotó készítője: Nils Jorgensen / Motorsport Images

"Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az Autosportnál ezért a díjért" - mondta Penske - "Visszatérni az Egyesült Királyságba, ahol minden kezdődött, 60 évvel ezelőtt Brands Hatchben, sikereket értünk el, majd vettünk egy üzletet a dorseti Poole-ban. Azt hiszem, az Egyesült Királyság segített elindítani a versenyüzletünket, és így mindig van kapcsolat a kettő között, amikor a versenyzés és az üzlet fejlődött."

A 2022-es Autosport Awards kiemelt eseményeit december 5-én, hétfőtől a Sky Sports F1 adja le az Egyesült Királyságban.

A 2023-as Autosport Awards-ot december 3-án, vasárnap rendezik meg.

Oliver Ciesla, az Autosport anyavállalatának, a Motorsport Networknek a vezérigazgatója elmondta:

"Ismét összejött a nemzetközi motorsport "Ki kicsodája", hogy kitüntesse a sportág különösen kiemelkedő teljesítményeit és személyiségeit.”

„Büszkék vagyunk arra, hogy a világ minden tájáról érkező vendégek között köszönthettünk királyi családtagokat, excellenciákat, számos jelenlegi és korábbi bajnokot, valamint az iparág számos döntéshozóját. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos az Autosport Awards, amivel stílusosan zárjuk le a szezont, és ahol a legfontosabb döntéshozók találkoznak, és kijelölik a következő szezon irányát.”

„Minden díjazottnak, köztük Roger Penske-nek, Lewisnak, Maxnek és Sebastiannak is szeretnék gratulálni. És szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek, partnereinknek és szponzorainknak, valamint csodálatos kollégáimnak, akik sikerre vitték ezt a gálaestet."