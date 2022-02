Johnson autója megállt a döntőben, Norvégia nyerte a Race of Champions Nemzetek Kupáját! Egy mozgalmas és izgalmas szombati napon vagyunk túl a Race of Champions szombati napja után. A svédországi versenyen több meglepetés is született, végül pedig a norvégok emelhették magasba a bajnoki serleget!

A Sebastian Vettel és Mick Schumacher által képviselt német csapat már a negyeddöntőben búcsúzott az Egyesült Államok ellen. A ROC lebonyolítását tekintve a szombati napon a nemzetek csaptak össze. A továbbjutásról a párharcok kimenetelei döntöttek, amennyiben döntetlenre végeztek, akkor az összesített időeredmény alapján határoztákk meg a továbbjutó kilétét. Az elődöntők első párharcában Kimiläinen csapott össze Finnországot képviselve az amerikai Jimmie Johnsonnal, a NASCAR-legenda pedig előnyhöz juttatta az Egyesült Államok csapatát. Mika Häkkinen pedig Colton Herta ellen gurult pályára, az amerikai azonban megcsúszott, így hat tizeddel kikapott, ami azt jelentette, hogy egy kör után döntetlenre állt az első elődöntő. Häkkinen viszont megforgott a második saját körében, így Johnson simán behúzta a futamot és az Egyesült államok 2-1-re vezetett az utolsó Herta-Kimiläinen összecsapás előtt. Colton Herta is érintette a hófalat az elektromos ralikrossz-autóval, de simán megverte Kimiläinent, így Amerika a döntőbe jutott! A skandináv csapat a norvégokkal csapott össze a másik elődöntőben, úgy hogy a negyeddöntőben a Sébastien Loeb által fémjelzett francia csapatot ütötték ki, míg a norvégok a svédeket búcsúztatták. Kristofferson Petter Solberg ellen állt ki elsőnek a buggykkal. A skandinávok pedig az első összecsapás után már előnyben voltak. Oliver Solberg és Tom Kristensen az elektromos ralikrossz-autókkal csapott össze és Solberg nagyon simán nyert, három másodpercet adva hozta döntetlenre két kör után az elődöntőt. Ezután Oliver Solberg egyből átpattant a Porschéba, hogy megküzdjön Kristoffersonnal. Solberg nagyon beragadt a rajtnál és az első kanyart is egy kicsit elrontotta, de Kristofferson is megcsúszott, így Solberg győzni tudott. Az utolsó párharcban Petter Solberg csapott össze Kristoffersonnal, Solberg pedig megkóstolta a falat. A vége szoros volt, Tom Kristensen egyenlíteni tudott, de az összesített eredmények után norvégok jutottak a döntőbe! A döntőben tehát az amerikai csapat csapott össze a norvéggal, méghozzá Jimmie Johnson és Petter Solberg kezdett a buggykkal. Johnson autója azonban megadta magát és nem tudott végig menni a pályán. Johnson nem volt boldog, hiszen egész nap hibátlanul működtek az autoók és pont most nem volt vele Fortuna. A következő körben Colton Herta próbált szépíteni Oliver Solberg ellen az elektromos ralikrossz-autó volánja mögött, ami elméletileg jobban kell, hogy feküdjön Solbergnek. Ez a gyakorlatban is így volt, hiszen simán nyert és 2-0-ra módosította az állást. Johnson ekkor már a Porschéban ült és várta, hogy Oliver Solberg visszaérjen. Solberg mellé Sebastian Vettel ült be az anyósülésre. Solberg feszültnek tűnt, hiszen tudta, hogy amennyiben behúzza ezt a fordulót is, akkor eldől a párharc. A rajtnál mindkét pilóta óvatosan indult el, Johnson pedig raliversenyzőket meghazudtolva rajzolta a pályát. A célban ugyan megcsúszott, de sikerült így is legyőznie Oliver Solberget, így Colton Hertára és Petter Solbergre maradt a döntés. Herta megcsúszott az utolsó körön, Petter Solbergnek csak egy biztonságit kellett autóznia, a 47 éves raliversenyző pedig nem hibázott. Így tehát a Nemzetek Kupáját Norvégia nyerte, holnap pedig az egyéni párharcokkal folytatódik a 2022-es Race of Champions Svédországban!