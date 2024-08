Jó nagy balhéval ért véget a NASCAR richmondi futama

Dillon a rájátszásba kerülésért küzdött Richmondban vasárnap, a 400 körös futam vége előtt két körrel azonban baleset történt. A NASCAR-ban ilyenkor nem biztonsági autó alatt lesz vége a versenynek, a mezőnyt még újraindították két körre.

Dillon az élről kezdte meg a hosszabbítást, azonban Joey Logano meg tudta őt előzni és látszólag el is szakadt tőle, a Richard Childress Racing versenyzője azonban nem adta fel és az utolsó kör harmadik kanyarjában nemes egyszerűséggel kilökte a vetélytársat.

Itt azonban nem volt még vége a történetnek, a belső íven ugyanis érkezett Denny Hamlin, hogy lesipuskásként kihasználja a helyzetet és elhappolja a győzelmet Dillon elől, aki azonban nem maradt veszteg és egy nem túl elegáns mozdulattal az ő autóját is megforgatta.

A Forma-1-en edződött nézők számára persze egyből jöhet a kérdés, hogy miért nem kapott büntetést Dillon, de a NASCAR-ban kicsit liberálisabban kezelik a hasonló helyzeteket, amiből az is jön, hogy a győztesnek a jövőben a háta mögé kell néznie, mert Hamlin és Logano nyilván bosszúszomjasak lesznek. Utóbbi így nyilatkozott a leintés után:

„Már annyival előrébb voltam, volt vagy három-négy autóhossznyi előnyöm a hármasban, el is vettem egy kicsit a bejáratánál, mert úgy voltam vele, hogy itt megpihenek, mert ez megvan, erre full keményen belémrongyol.”

„Nyilván nem is próbált kanyarodni, engem eltalált és amúgy Hamlin nyert volna, szóval nem is próbálkozott azzal, hogy rendesen versenyezzen. Az újraindításnál simán megvertem, erre jön egy ilyen balf*** manőverrel. Egy kis s**rdarab. S**r versenyző, az egész pályafutása alatt s**r volt és most ott lesz a rájátszásban. Gratula neki, gondolom.”

Az említett manővert az alábbi beágyazásban nézhetitek meg.