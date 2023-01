Jenson Button ismét rajhoz áll a Le Mans-i 24 órás versenyen!

Jenson Button hosszú évekig a Forma-1 meghatározó alakja volt, és a pályafutása csúcsán, 2009-ben képes volt megnyerni a világbajnoki címet. 2017-es visszavonulásáig 15 győzelmet és 8 rajtelsőséget szerzett, ráadásul ő volt az egyike azoknak a keveseknek, akik képesek voltak azonos körülmények között legyőzni Lewis Hamiltont.

A brit bajnok a visszavonulását követően a médiában helyezkedett el, gyakran szakértőként volt jelent a nagydíjhétvégék során, egy ideje pedig a Williams alakulatánál tölt be tanácsadói szerepkört. A Forma-1 mellett azonban továbbra is aktív maradt más versenysorozatokban is.

2018-ban Mikhail Aleshin és Vitaly Petrov oldalán az SMP Racing LMP1-es autóját vezette, azonban motorproblémák miatt fel kellett adniuk a futamot. Button 2019-ben újra nekivágott volna a legendás versenynek, azonban a felesége – akkori menyasszonya – első gyermeküknek adott életet, így nem lehetett ott a rajtrácson.

A Nascar Le Mans-i részvételével Jenson Button a Garage 56 versenyzői hármasához csatlakozik. Így nyilatkozott a lehetőséggel kapcsolatban: „Egész életemben versenyrajongóként mindig is arról álmodtam, hogy bizonyos autókkal, bizonyos versenyzők mellett és ellenük, bizonyos versenyeken induljak.”

„Júniusban ezek közül az álmok közül néhány valóra válik, amikor a NASCAR-t a világ színpadára viszem a barátaimmal, Jimmie-vel és "Rockyval" a világ legrangosabb versenyének 100. évfordulóján.”