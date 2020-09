Izgalmakban nem volt hiány a Le Mans-i 24 órás folytatásában sem!

Kora este jött is egyből egy lassú zóna a Ford-sikánnál, amely a pálya utolsó kanyarkombinációja. Két LMP2-es autó ütközött, és bizony repültek a törmelékek, amelyeket nem lehetett csak úgy az aszfalton hagyni, így szükség volt a sárga zászlóra.

Három és fél órával a verseny kezdete után egymásra talált a két AF Corse Ferrari a kategóriájuk második és harmadik helyén. Ez a meccs azonban nem tartott sokáig, mert közbeszóltak a bokszkiállások.

Ami viszont még ennél is érdekesebb volt, az a 97-es Aston Martin és az 51-es Ferrari csatája. Harry Tincknell és Daniel Serra feszült egymásnak hosszú perceken keresztül, mígnem végül a Ferrariban ülő Serrának sikerült az előzés.

Érdekes volt látni, ahogyan a hosszú egyenesben a két autó fej-fej mellett próbálta legyorsulni egymást, és hol az egyik, hol a másik került előrébb. Hiába azonban az előzés, a későbbiek folyamán visszakerült az Aston a Ferrari elé, így kezdődhetett minden elölről.

Arról már nem is beszélve, hogy idővel becsatlakozott a harcba a 71-es Ferrarit vezető Davide Rigon is. Újabb gyorsulási versenyt követően aztán mindkét Ferrari otthagyta Tincknell Aston Martinját, és hamar el is húztak tőle. Úgy tűnik, hogy az olasz márka autói jobban működnek, ahogy megyünk bele az estébe.

Ezt leszámítva egyébként a negyedik óra viszonylag nyugalmasan telt, a többség talán már próbált az éjszakai etapra készülni, amely idén négy órával hosszabb lesz az átlagnál, mivel június helyett szeptemberben futják a futamot. Ez pedig extra nyomást jelent majd mindenki számára.

Ilyenkor a csökkenő hőmérséklet és a lemenő nap komolyan befolyásolja a körülményeket és a látási viszonyokat is. Különösen nehéz időszak ez, de a verseny nem állhat meg. Arról nem is beszélve, hogy az esti órákra már komolyabb esély mutatkozik az esőre, bár egyelőre továbbra sem érkezett meg Le Mans-ba az égi áldás.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Fotó készítője: Rainier Ehrhardt

Egy újabb érdekesség is történt ezen időszak alatt, hiszen korábban beszámoltunk róla, hogy a GTE Am-ban menő 88-as Porsche balesetet szenvedett, és nem volt biztos, hogy folytatni tudja a futamot. Végül azonban több órányi várakozás után, valahogyan sikerült visszavinni az autót a bokszba, és később ismét pályára hajthattak vele.

Arról pedig nem is beszélve, hogy a kormánynál a 74 éves Dominique Bastien ült, aki ezzel a legidősebb versenyző, aki valaha Le Mans-ban indult. A hátrányuk ugyan óriási, de célba érni is hatalmas szó lesz nekik ilyen helyzetből.

Hét és este kilenc között többször is szükség volt még a lassú zónákra, hiszen több kicsúszás is történt. Ami azonban némileg meglepő lehet, hogy a gyári GT Porschék nem mennek jól, nagyon nem. A 91-es rajtszámú autó csak kategóriájának hetedik helyén áll, a 92-es pedig lényegében teljesen elszállt már.

Ennek oka, hogy gondok adódtak a szervokormánnyal. Ugyan hosszú idő után meg tudták javítani a pole-t megszerző Porschét, de rövid pályán töltött idő után megint a bokszba kényszerültek, így pedig már 12 kör hátrányban vannak a GTE Pro-n belül, az összetettben ráadásul visszacsúsztak az 57. helyre.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra Fotó készítője: Ferrari

Fél nyolc környékén a mezőny egy része komolyan összejött a pálya bizonyos szakaszán, vagy 20-25 autó alkotott egy hosszú vonatot, és mindenki próbálta kerülgetni egymást. Olyan volt, mintha megint a futam elején lettünk volna.

Negyed kilenckor viszont először hajtott pályára a biztonsági autó, miután Alexander West a falnak csapta a gyors Porsche-kanyaroknál a Ferrariját. Ugyan tovább tudott hajtani, de éppen csak leevickélt a pályáról, a bokszba már nem tudott visszamenni, így már nem volt más választása a versenyirányításnak.

Mivel ilyenkor három Safety Cart küldenek a pályára egyszerre, akik különböző pontokon gyűjtik be a mezőnyt, így könnyen előfordulhat, hogy bizonyos csapatoknak jobban, míg másoknak rosszul jöhet ki egy ilyen biztonsági autós fázis.

Hat óra elteltével, vagyis este fél kilenckor már szinte teljesen besötétedett Le Mans felett, így a Safety Car fázist követően tényleg elindul az éjszakai száguldás, amely általában mindig a legnehezebb időszak a 24 órás futam során.

#98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage: Paul Dalla Lana, Augusto Farfus, Ross Gunn, #95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Marco Sorensen, Nicki Thiim, Richard Westbrook Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A kavarodás miatt az élre a 8-as számú Toyota jött fel Kazuki Nakajimával a volánnál, őt a 7-es Toyotával Jose Maria Lopez követi, akinek nagyon rosszul jött a biztonsági autó, hiszen addig a ponton szépen kontrollálták a futamot. A Rebellion viszont már körhátrányban van a harmadik helyen.

Ami az LMP2-őt illeti, ott még mindig a Jackie Chan DC Racing vezet, de csak másodpercekkel a 26-os G-Drive és a 32-es United Autosports előtt. A GTE Pro-ban a két Ferrari vezeti a sort, akiknek végre sikerült maguk mögött hagynia az Aston Martint.

Az "amatőrök" között viszont a brit márka áll az élen, méghozzá a 98-as autó Paul Dalla Lanaval.

A Ferrari baleste által előidézett Safety Car látszólag tehát megkeverte kicsit a kártyákat, és ismét összehozta az élen a Toyotákat. Hosszú éjszaka elé nézünk, és biztosak lehetünk abban is, hogy komoly változások előtt áll a mezőny, a háttérben pedig már megjelentek a villámok...

