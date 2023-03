Itthon is lehet követni Kimi Raikkönen újabb NASCAR-futamát Miután tavaly Watkins Glenben kiesett, Kimi Raikkönen, a Forma-1 volt sztárja ismét megméretteti magát a NASCAR egy futamán és itthon is meg lehet nézni a Circuit of the Americason, tehát ismerős terepen vívott küzdelmét.

Szerző: Motorsport Hungary Kimi Räikkönen újra a NASCAR-ban teszi próbára magát. A legendás finn versenyzőt március 26-án, a texasi Austinban láthatjuk a Cup Seriesben, egy gyönyörű piros-fekete Chevrolet Camaro volánja mögött. A futamot a magyar nézőknek a Network4 csoport hozza el – természetesen élőben. A 43 éves sztárpilóta 2021 végén, 20 év után vonult vissza az F1-től, akkor kijelentette, hogy nem szeretne már teljes szezont lehúzni egyetlen versenysorozatban sem. A NASCAR azonban annyira izgatta a fantáziáját, hogy nem tudott nemet mondani és 2022-ben egyetlen futam erejéig beült a Trackhouse Racing 91-es számú autójába. Räikkönen az esős körülmények között induló versenyen Watkins Glenben kemény csatákat vívott, azonban egy karambol idő előtt véget vetett a küzdelmeinek. Március 26-án Räikkönen újra padlóig nyomja a gázt Amerika és talán a világ legkeményebb versenysorozatában, méghozzá az austini Circuit of the Americas pályán. A helyszín ismerős lehet a finnek: a Formula-1 mezőnyével többször járt itt, sőt, Texasban szerezte élete utolsó F1 győzelmét is még 2018-ban a Ferrarival. Räikkönennek láthatólag tetszett a közeg és az autó-autó elleni küzdelem. „A NASCAR klassz” – írta ki az Insta oldalára a világbajnok a folytatás bejelentését követően. Az austini verseny a Cup Series idei első nem ovál pályás futama. Kimi Räikkönen második NASCAR kalandját a Network4 csoport hozza el a magyar nézőknek a NET4+ streamingszolgáltató, valamint az ARENA4 és MATCH4 sportcsatornák műsorán. A Network4 csoport felületein a NASCAR Cup Series versenyek mellett a Xfinity- és a Truck Series futamait is követhetik a hazai rajongók. megosztás Bet here Bet now Bet here Bet now Autóbalesetben elhunyt az FIA elnökének fia Räikkönen után újabb Forma-1-es világbajnok indul a NASCAR-ban! megosztás