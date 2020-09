Ismét Toyota-győzelem Le Mans-ban – nyert a 8-as autó!

Az japán autót stílusosan a japán Nakajima hozta be a célba. Bueminek és neki ez már a harmadik Le Mans-i győzelmet jelentette, míg Brendon Hartely másodszor állhat fel a dobogó legfelső fokára a korábbi Porschéval aratott siker után.

Első körben talán szoros küzdelemre számíthattunk az LMP1-ben a Toyota és a Rebellion között, végül azonban a várt összecsapás elmaradt. A Toyota már a rajttól kezdve kontrollálta a futamot, és a Rebellionok lassan, de biztosan lemaradtak tőlük. A verseny első felében szinte végig a pole pozícióból rajtoló 7-es számú Toyota vitte a prímet. Náluk Kamui Kobayashi, Jose-Maria Lopez és Mike Conway rótta a köröket.

A másik autónak a futam elején voltak gondjai, először egy vélt defekt miatt kellet soron kívül a bokszba jönniük, majd pedig féket kellett cserélni a TS050-es Hybriden. Ezt leszámítva azonban szépen haladtak a második helyen.

Éjszaka azonban minden megváltozott, amikor a 7-esnél komolyabb gondok léptek, és a turbó leömlője ment tönkre. Ezzel fél órát veszítettek, mire kicserélték lényegében a teljes turbót, és ezzel el is veszítették a vezetést, és egészen a negyedik helyig estek vissza a kategóriában.

A 8-as autó köszönte szépen, átvette a vezetést, és már ki sem engedték azt egészen a célig. A két Rebellion eközben vasárnap már egymással csatázott a második és harmadik helyen. Végig az 1-es trió volt a gyorsabb a futam során, de egy bizonyos ponton a másik autó került eléjük.

Ezt a házon belüli harcot viszont végül a 3-as autó problémái döntötték el, mivel Louis Deletraz egyszer még a pályát is elhagyta, és kicsit megtörte az autó elejét, ráadásul még a kuplunggal is gondjuk volt. Ennek köszönhetően pedig a 7-es Toyota visszakerült a dobogó harmadik fokára.

Hiába volt tehát néhány problémája a japán gyártónak, a győzelmük nem igazán forgott veszélyben a 24 óra alatt. Így pedig Nakajima, Hartley és Buemi ünnepelhetett a végén. Mögöttük az 1-es rajtszámú Rebellion R13-Gibson ért be, Gustavo Menezes, Bruno Senna és Norman Nato hármasával.

Az összetett harmadik helyén a 7-es Toyota végzett, a Kobayashi, Lopez, Conway hármassal.

Az utolsó órában egyébként ismét felpörögtek az események, és több balesetet és kicsúszást is láthattunk. Lassú zónákra is szükség volt, ráadásul a biztonsági autónak is be kellett jönnie egy komolyabb baleset következtében.

Az LMP2-es kategóriát végül a United Autosports 22-es számú autója könyvelhette el; Filipe Albuquerque, Philip Hanson és Paul di Resta ünnepelhetett. Ez a csapat végig nagyon jól ment, és a futam második felében kihasználták a többiek botlását és az élre álltak.

Ebben a kategóriában viszont még az utolsó negyed óra is komoly izgalmakat hozott, hiszen a bokszstratégia is fontos szerepet játszott, és egy pillanatig úgy tűnt, hogy talán a 22-es autó elveszítheti a vezetést a Jotával szemben.

Ezt a helyezést végül azonban már nem engedték ki a kezeik közül, így ha szorosan is, de meglett a győzelem a United Autosportsnak. Mögöttük a Jota Sport autója ért célba, Anthony Davidsonnal, Antonio Felix da Costával és Roberto Gonzálezzel, akik az utolsó pillanatokig küzdöttek a sikerért. A harmadik helyet viszont a G-Drive késői drámáját követően a Panis Racing Orecája húzta be.

A GTE Pro-ban ugyan végig szorosnak tűnt a küzdelem a győzelemért, végül nem volt kérdés, hogy az Aston Martiné lesz a végső dicsőség. A 97-es Aston Martin Vantage AMR-rel Alex Lynn, Maxime Martin és Harry Tincknell győzött.

A második helyet az 51-es AF Corse Ferrari szerezte meg. Ez a két csapat oda-vissza előzgette egymást a verseny nagyobb részében, de aztán az Aston Martin nagyobb előnyre tett szert, és már nem engedték ki azt a kezeik közül.

A harmadik pozíciónak a másik gyári Aston örülhetett. A Porschéknak idén nem jött ki a lépés. Mindkét gyári Porsche az utolsó két helyen végzett a kategóriában, számos kör lemaradással a legjobbakhoz képest.

A GTE Am-ban nem volt kérdés, hogy ott is egy Aston Martin húzza majd be a győzelmet, hiszen a TF Sport csapata végig nagyon szépen ment, nem hibáztak nagyot, és meg is nyerték Le Mans-t. Jonathan Adam, Charlie Eastwood és Salih Yoluc örülhetett a sikernek.

Mögöttük azonban öldöklő küzdelem ment az utolsó órában. A biztonsági autós fázist követően csak néhány másodpercre voltak egymástól hárman is, és ennek meg is lett az eredménye. Fej-fej mellett száguldottak a Porschék és a Ferrarik, végül azonban a 77-es Dempsey-Proton Porsche tudott feljönni másodiknak Matt Campbell vezetésével.

A dobogó legalsó fokára az AF Corse 488-as Ferrarija tudott bejönni Nicklas Nielsennel, miután a hajrában előzni tudott.

Így alakult tehát a Le Mans-i 24 órás 88. kiadása. Láthattunk számos csatát, kicsúszást, kisebb-nagyobb balesetet és ütközést is. Mindenki nagyon elfáradt már a végére, de erről is szól ez a verseny. A végsőkig ki kell tartani embernek és gépnek is, mert csak akkor lehet győzni.

Jövőre már remélhetőleg a szokásos júniusi időpontban láthatja majd vendégül a mezőnyt a Circuit de la Sarthe 13 km-es pályája. Ugyan nem voltak szurkolók idén, ebben a furcsa évben, így a hangulat hagyott kívánnivalót maga után, de a pályán látott események cseppet sem hagytak minket cserben.

Akik átélték ennek a 24 órának az eseményeit, és látták, hogy az utolsó órában, az utolsó percekben is milyen kemény küzdelem zajlott a helyezésekért, azok tudják, hogy ez a futam nem gyerekjáték volt.

Folytatás jövőre, ugyanitt. Akkor viszont már egy új éra veszi kezdetét, hiszen ezzel a Le Mans-nal lezárult a hibrid LMP1-es korszak, és 2021-ben érkezik a Hypercar kategóriával fémjelzett időszak.

