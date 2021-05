Ismerd meg az F1-be készülő Sebastian Montoyát!

A Miamiban született és nevelkedett 16 éves Sebastian édesapja Juan Pablo Montoya, a kétszeres Indy 500- és hétszeres F1-es futamgyőztes. A kis Sebastian már nagyon fiatalon megismerkedett az autóversenyzéssel, bár nem mindig a Forma–1 volt az álma.

„Hogy őszinte legyek, amikor kicsi voltam, a motokrosszt szerettem, mert a nagybátyám a kolumbiai enduróban versenyzett, és a KTM hivatalos csapattagja volt” – mondta Sebastian Montoya a Motorsport.com-nak.

„Ez valahogy megtetszett, aztán 7 évesen részt vettem az első gokartversenyemen, és onnantól kezdve a gokart egyszerűen magával ragadott. Amikor gokartversenyekre mész, néhányan úgy néznek rád, mint Montoya fiára, és ez elég nagy dolog”.

Montoya Jr. számos gokartversenyen indult. Indult a Florida Winter Touron, részt vett a WSK Super Master Seriesben és a CIK-FIA gokart-világbajnokságon is, ami sok utazást igényelt az Atlanti-óceánon túlra, és hatással volt a fejlődésére is.

Sebastian Montoya Fotó készítője: Cody Schindel

„A tavalyi év nem volt olyan rossz, mert a COVID-dal Európában maradhattam” – tette hozzá a kolumbiai.

„A gokartozás miatt sokat repültem, emiatt édesapám a normál iskolából átíratott egy online iskolába. A versenyek szempontjából ez sokkal könnyebb volt, mert az utolsó tanévemben vagy 100 napot kihagytam! Az iskola sosem volt probléma, sok munkát igényel, de egész jó.”

Montoya végül tavaly debütált együléses autókkal a Prema Powerteamnél, és az olasz F4-es bajnokságban tizenegyedik lett, valamint néhány futamon elindult az ADAC F4-ben is; a 2021-es programja pedig egészen hasonló lesz.

„Hogy őszinte legyek, elég boldog voltam az év végén” – mondta. „Egy kicsit jobban is teljesíthettünk volna. Mindig megvolt a sebességünk, csak apró hibák voltak itt-ott, amiket újoncként elkövettem. Azt hiszem, összességében egész rendben volt a szezon, és úgy gondolom, hogy az idei év sokkal jobb lesz.”

Bár Montoya tavaly egyetlen dobogót sem tudott elérni, és az újonc csapattársai, Gabriele Mini, Dino Beganovic és Gabriel Bortoleto sikeresebbek voltak nála, hiszen sorrendben az első, a harmadik és az ötödik helyet érték el az olasz F4-es bajnokságban, azért a kevés tapasztalatuk mégsem tette könnyűvé a dolgukat.

Juan Pablo Montoya, with his son Sebastian Montoya, and Dr. Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant Fotó készítője: Sutton Images

„Az elején elég nehéz volt, mert igazából egyikünknek sem volt semmilyen fogalma arról, hogy mit is csinálunk valójában, szóval nagyrészt csak találgattunk” – mondta mosolyogva Montoya. „Az előszezoni teszten a lehető legrosszabb körünk bizonyult végül a leggyorsabbnak. Akárhányszor próbáltunk meg jobb időt menni, mindig csak lassabbak voltunk, és nem értettük, hogy miért. Az egyik kör, amelyről azt gondolnád, hogy »uram isten, ez szörnyű volt, három másodperccel vagyok rosszabb«, azzal kerültél az első helyre, aztán abban a körben pedig, amikor úgy érzed, hogy »hű, ez egy izmos kör volt«, akkor meg három és féllel lassabb vagy.”

„Szóval egy kicsikét nehéz volt, főleg a teljes szezont tekintve. Már az elején versenyképesek voltunk, Bortoleto például az esőben volt jó, Mini pedig hétről hétre tudta szállítani az erős eredményeket, szóval csak igyekeztem tőlük tanulni, majd fejlődni.”

Talán nem meglepő módon Montoyának csak egyetlen célja van erre a szezonra: a cím megszerzése. „Minden, ami nem jött össze tavaly, most sikerülni fog! Amit nem tudtam tavaly megtenni, majd megteszem most! Már tavaly is megvolt a tempónk. A 21 futamból az olasz, és a hat versenyből a német bajnokságban, szerintem enyém volt a leggyorsabb kör mindkettőben. Ez nem is annyira rossz. A sebesség tehát ott volt, de az időmérőkön mindig szenvedtem kissé, és hiányzott még a tapasztalat is, de ezért gondolom úgy, hogy most sokkal jobban fog menni. Rengeteget léptünk előre a tesztek során.”

„A bajnoki címet vesszük célba, de közben kiegyensúlyozottak is akarunk lenni. Igen, igazából a bajnokság számít. Azért versenyzel, hogy nyerj. Ha nem azért mész, hogy bajnokságot és futamokat nyerj, akkor nem a megfelelő sportot űzöd.”

Ami pedig a jövőjét illeti, Montoyának hasonló álmai vannak, mint a legtöbb fiatal pilótának. „Mindig is a Forma–1-ben akartam versenyezni” – mondta a fiatal tehetség, aki már kapcsolatban áll néhány F1-es juniorprogrammal, bár ezt most nyilván nem akarta kifejteni. „Volt egy pont az életemben, amikor az IndyCarban akartam versenyezni, mert azt gondoltam, hogy ott jobbak a futamok, mint az F1-ben, ahol jött a legjobb csapat, a második legjobb csapat, majd így tovább.”

„Igen, az elsődleges cél a Forma–1, de én nem az a típusú versenyző vagyok, aki azt mondja, hogy kizárólag ott akar vezetni. Ha lenne lehetőségem, hogy Le Mans-ban vagy az IndyCarban versenyezzek, vagy ha kipróbálhatnék valami mást, mint például a ralikrosszt vagy a NASCAR-t, akkor nem mondanék rá nemet. Amíg versenyzem, versenyképes vagyok és nyerhetek is, legyen az F1, a WEC vagy akármi, csak a győzelem a célom.”

Montoya már most is F1-es autót vezet – igaz, egyelőre csak szimulátorában, az előtte álló idényre készülve.

„A pályák közül néhány szinte teljesen ugyanolyan, mint a valóságban. Az egyetlen gond, hogy az F1-es autók a valóságban sokkal erősebbek, és sokkal több leszorítóerővel rendelkeznek. Ha az F1 2020 segítségével akarom csiszolni a vezetési stílusomat, akkor általában F2-es autót vezetek. Nehéz irányítani, de jó móka.”

Montoyát több autósport témájú videojáték is érdekli. „A Motorsport.com Miamiban tartott rendezvényén megmutatták nekem a NASCAR Heat 5-öt, amivel nyolc órát játszottam megszakítás nélkül. Nem aludtam sokat aznap, de nagyon élveztem” – mondta Montoya, aki édesapjával AIS szimulátorokon is gyakorol.

„Az egyik ilyen alkalommal Spában a Sauber C9-cel versenyeztünk. A Blanchimont-ban vétett egy hibát, megpróbáltam megelőzni, ezután az utolsó kanyarban, az elsőben, az Eau Rouge-ban is összeértünk. Próbáltam szélárnyékot kihasználva megelőzni, majd az egyenes végén hátulról belém jött! Nehéz volt megőriznem a hidegvéremet. Amikor megtudtam, hogy ő volt, nagyon-nagyon ideges lettem. Sokat versenyzünk együtt, és néha még mindig ő a jobb!”

