IndyCar: új futamgyőztese van a sorozatnak, két korábbi F1-es is a dobogón

Kirkwood már a hétvége elejétől kezdve jól ment, szombaton pedig ő tudta megszerezni a pole pozíciót. Mellőle a tavalyi Indy 500-at megnyerő Ericsson jöhetett, míg a harmadik hely Grosjeané volt. A rajtnál ők hárman meg tudták tartani a helyezésüket, mögöttük viszont történt némi változás.

Josef Newgarden például remekül reagálta le az indítást, és a nyolcadikról egészen a negyedik helyig jött fel. Mögötte Pato O’Ward, Alex Palou és Scott Dixon érkezett. A futam első része viszonylag nyugodt mederben csordogált, miközben mindenki próbálta óvni az abroncsait.

Az élmezőnyben a legtöbben a lágy keverékű Firestone-gumikon indultak, de Newgarden és O’Ward például a keményeken volt az első etap során, ami nagyjából 15 kör után el is kezdett kiütközni az ő javukra. Ennek megfelelően Newgarden megelőzte Grosjeant a harmadik helyért, a mclarenes mexikói pedig Dixont akarta támadni a 8-as kanyarnál.

A késői manővere azonban rosszul sült el, a két autó egymásnak ment, aminek az lett a vége, hogy Dixon a gumifalban kötött ki. Az incidensből adódó sárga zászlós periódus alatt szinte az egész mezőny kijött kereket cserélni.

A Team Penske pedig ezúttal is remekül dolgozott a bokszban, így a 2-es számú autóval Newgarden át tudta ugrani Ericssont, feljőve Kirkwood mögé. Az újraindításnál aztán ismét volt némi káosz, hiszen az újonc Agustin Canapino nem jött be kereket cserélni, így ő vezette a futamot, miközben a sorban ott volt a lekörözött Helio Castroneves is.

Canapino pedig a 6-os kanyarnál kicsit eltalálta a falat, ami miatt a mögötte jövő Kirkwoodnak lassítani kellett, ez pedig épp elég volt ahhoz, hogy a szemfüles Newgarden elmenjen mellette és átvegye a vezetést. A McLarennel O’Ward is ki akarta használni Kirkwood megbicsaklását, és újra a 8-as kanyarban igyekezett bevetődni belülre.

Ez azonban megint egy túl késői manőver volt, a két autó összeért, és a dixonos esettel ellentétben most O’Ward húzta a rövidebbet, hiszen félig megforgott és a gumifalba csúszott, így a mögötte jövőknek elkerülő manővert kellett tenniük, amiből egyesek jól, míg mások nagyon rosszul jöttek ki.

Palou például egészen a 12. helyig esett hátra, de Ericsson is csak a hetedik volt. A futamot ekkor tehát Newgarden vezette, majd jött Kirkwood és Grosjean. O’Ward, aki egyébként vezette a bajnokságot a verseny előtt, természetesen jelentősen visszaesett, és ezzel tulajdonképpen minden esélye elszállt egy erős eredményre.

A futam végkimenetelét végül a gumitaktika és a benzinspórolás határozta meg. Newgarden, aki a középső etapon a lágyakon volt (egy verseny során mindkét keverék használata kötelező), az 52. körben állt ki utoljára, ez azonban még túl korai volt számára, így az utolsó etapja során folyamatosan üzemanyagot kellett spórolnia, aminek következtében végül csak kilencedik lett.

Grosjean egy, míg Kirkwood két körrel később tudott kiállni, mint Newgarden, ami elég volt ahhoz, hogy mindketten végrehajtsák ellene a mögévágást, és így már a két Andretti-pilóta vezette a futamot, majd nem sokkal később Ericsson, aki szintén kiváló tempót diktált egész hétvégén, feljött harmadiknak.

Ez a sorrend pedig a leintésig már nem is változott, hiába próbált meg mindent Grosjean annak érdekében, hogy valahogy előzési távolságba kerüljön márkatársával szemben. Mindez azt jelentette, hogy Kirkwood életében először nyert az IndyCarban, a korábbi F1-es franciának pedig ismét egy keserédes második helyet kellett elkönyvelnie.

Ericsson eközben a harmadik helyével átvette a vezetést a bajnokságban O’Wardtól, aki a végén mindössze a 17. lett.

Íme a Long Beach-i viadal teljes végeredménye:

