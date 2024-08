IndyCar St.Louis: Newgarden vitatott megoldás után nyert újabb futamot

Ez volt Newgarden ötödik diadala a korábban Gateway néven ismert pályán és a második a 2024-es szezonban. A kétszeres Indy 500-nyertes így kommentálta a történteket a leintés után: „Szerintem a csapatnak kellett ez.”

„Remek munkát végeztek, a kettes számú autón különösen remek munkát végeztek. Sok futamgyőzelemre képes autót adtak nekem az év folyamán, még az Indyt leszámítva is, de ebből sokszor nem lett semmi, szóval jó, hogy egy újabb győzelmet sikerült szereznem.”

Beszélt a futam vége előtt kevesebb mint tíz körrel történt újraindításról is, ahol annyira lelassított, hogy mögötte feltorlódtak és összeütköztek a többiek, köztük csapattársa, a harmadik helyen álló Will Power is, ezért piros zászló következett. Kiesése után Power beintett Newgardennek.

„Nyilván a legrosszabb ebben, hogy a 12-es autó (Will Power – a szerk.) nem ért célba. Utálom, hogy a végén ez történt. Megnéztem a visszajátszást, úgy tűnt, mintha a zöld zászló egy pillanatra kialudt volna és ebből egy nagy harmonika lett. Utálom, hogy ez történt.”

„Tíz körrel a vége előtt nyilván nem akar az ember ekkora zűrzavart okozni, nem is ez volt a célom, mindenesetre nagyszerű volt a csapat, az elejétől gyorsak voltak az autók, nagyon büszke vagyok, hogy a PPG-t ismét a győztesek közé vezethettem a Team Chevyvel.”

A tennessee-i születésű Newgarden 17 kört vezetett a 260-ból és végül 1,726 másodperccel nyert csapattársa, a szintén a Team Penskeben versenyző és a pole-ból induló Scott McLaughlin előtt. A harmadik helyet a Chip Ganassi Racing újonca, Linus Lundqvist kaparintotta meg, miután a végén nagyot csatázott Colton Hertával az Andretti Globaltól.

A rajtot McLaughlin kapta el legjobban a második helyről induló David Malukas mellett, de Colton Hertáé volt a legjobb indulás, hat helyet lépett előre az első körben. A harmadik helyről induló Power a második kör első kanyarjában belülről előzte meg Malukas Meyer Shank Racing Hondáját.

Malukas aztán a nyolcadik körben válaszolt, a negyedik kanyarban szerezte vissza a második helyet, majd a következő körben jött az első figyelmeztetés, miután Ed Carpenter és Katherine Legge ütköztek a kettes kanyarban, Carpenter tudta folytatni, Legge autója azonban a kanyar belső felén megállt.

A 14. körben újraindult a futam, McLaughlin újra remekül indult, de a következőben Malukas átvette a vezetést a hármas kanyarban, majd Power is megelőzte. A 17. körben újabb sárga zászló jött, Rinus Veekay mögött alakult ki egy tömegjelenet, amiben a Juncos Hollinger Racing két versenyzője, Romain Grosjean és Conor Daly ütköztek, utóbbi meg is fordult. Kyle Kirkwood autója is sérült, ő visszatért a bokszba és 31 körrel később tért vissza a pályára.

A 27. körben az újraindításnál továbbra is Malukas vezetett, de csak három kanyarig, utána Power vette át az első helyet, közben a remek rajtja és az előtte állók problémái miatt a 25. helyről induló Herta a 34. körben már a kilencedik volt.

A 41. körben a McLaren versenyzője, Pato O’Ward az ötödik helyről motorhiba gyanújával szólt a boksznak, a következő körben pedig ki is jött a bokszba, ahol az autót betolták a garázsba. Ezzel Marcus Ericsson lépett előre az ötödik helyre a 28-as számú Andretti Global Hondával.

Az 50. körben Power előnye 0,757 mp volt Malukas előtt, McLaughlin pedig tartotta a harmadik helyet két másodperccel mögöttük. A bokszkiállások tíz körrel később kezdődtek, a bajnokságban vezető Alex Palou volt az első, aki kijött a két Meyer Shank, Malukas és Felix Rosenqvist előtt. Power és Newgarden a következő, McLaughlin a 63. körben jöttek.

Ezután rövid időre az Arrow McLaren újonca, Nolan Siegel állt az élre, majd amikor ő állt ki, csapattársa, Alexander Rossi örökölte meg az első helyet. Utána Lundqvist, majd Graham Rahal vezette a futamot, végül miután mindenki megejtette a kerékcseréit, a 80. körben Power vezette a mezőnyt.

A 86. körben újabb sárga zászló jött, a Chip Ganassi Racing újonca, Kyffin Simpson dobta el az autót a négyesben. Míg nyitva volt a bokszutca, az ötödik helyről Ericsson, valamint a tavalyi nyertes, Scott Dixon is kiálltak. A sárga zászló alatt Malukas kuplunghibát jelentett.

A 97. körben Power könnyedén megőrizte a helyét az újraindításnál, mivel Malukas kerekei kipörögtek a négyes kanyarból kifelé jövet. Hátrább Ericsson a kettes kanyarban meg tudta előzni Dixont a 13. helyért, majd Siegeltől a 12. helyet is elvette, a 105. körben pedig már az első tízben volt.

110 kör után Power közel másfél másodperccel vezetett McLaughlin előtt, aki időközben elment Malukas mellett. A 119. körben megkezdődött a második adag kerékcsere, ezúttal Malukas és Herta jött elsőnek, Power egy, McLaughlin három körrel később jött. Rossi vette át a vezetést, a harmadik helyre pedig Ericsson állt, akinek ekkor már csak kétszer kellett jönnie friss gumikért, végül az élre is állt a 127. körben, amikor az előtte álló Rossi és Sting Ray Robb is bejöttek a bokszba.

A 140. körben azonban Ericsson már csak a harmadik helyen volt és elkeseredett próbálkozásai nem segítettek, gyorsan veszített még két helyet. Lundqvist és Santino Ferrucci, akik vele hasonló stratégián voltak, vették át a harmadik és negyedik helyet.

Siegel a 145. körben megelőzte az élen álló Dixont, ő vezette a bokszba az első négyest a 148. körben, ezzel Ericssonnak passzolva le az első helyet, ő a következő körben jött ki. Siegel közben összeszedett egy bokszutca-áthajtásos büntetést, gyorsan hajtott a bokszutcában, ahogy Ferrucci is, míg Ericsson műszaki hiba miatt tért vissza.

A mezőny így Powerrel az élen folytatta, akinek 1,276 mp volt az előnye McLaughlinnal szemben a 155. körben, Malukas, Herta és a mezőny ezen fele azonban a 169. körben ismét kereket cserélt, Power egy körrel később jött, majd a következőben Rossi és McLaughlin is, így a 172. körben Robb volt az első helyen.

McLaughlinnak remekül jött ki a kerékcseréknél a lépés, a második helyen haladt Robb mögött, Newgarden és Power előtt, így amikor Robb a 181. körben ismét cserélt, a Penske triója állt az élre. Dixon reményei, hogy megússza eggyel kevesebb kiállással, szertefoszlottak, műszaki hiba miatt kellett kiállnia. A 196. körben aztán újabb sárga zászló jött, a McLaughlint támadó Newgarden a kettes kanyarban megpördült, a negyedik helyre jött vissza.

McLaughlin és Newgarden a 200. körben kijöttek friss gumikért, Power viszont nem, így ő maradt az élen, mögötte Malukas, McLaughlin és Newgarden jöttek a 207. körben az újraindításnál. Malukas a 218. körben újra kijött a bokszba, Power pedig a következő körben követte, így McLaughlin-Newgarden-Rossi volt az első három követte.

Palou a hatodik helyen lassított a tempóján, hogy spóroljon az üzemanyaggal, de a 225. körben így körhátrányba került McLaughlinnal szemben, aki 27 körrel a vége előtt Hertát is megelőzte, így három autó volt egy körön belül már csak a végén.

Az utolsó sárga zászlót Malukas és Power csatája váltotta ki, utóbbi a kettes kanyarban kívülről szorította neki előbbit a padkának, Malukas megpördült és a külső falba csapódott. Így 18 körrel a vége előtt McLaughlin és Newgarden is friss gumikat rakhatott fel, 5,1 mp-s kerékcsere után Newgarden az élre állt, mögötte McLaughlin, majd Herta és Power érkeztek.

Kilenc körrel a vége előtt piros zászló következett, Newgarden hirtelen lassítása után ugyanis Rossi hátulról belerohant Powerbe és az autója a levegőbe is emelkedett. Grosjean autója is sérült a balesetben, melyet követően Power a bokszutcába érkező Newgardent a középső ujjával köszöntötte.

Hosszas takarítás után a mezőny kikászálódhatott a bokszutcából és a 254. körben újraindulhatott a verseny, Newgarden ezúttal simán rajtolt, 0,6 mp-es előnyt épített ki McLaughlinnal szemben, míg Hertát két körrel a vége előtt Lundqvist előzte meg a harmadik helyért. Az állás innen már nem változott, az első ötöt Palou zárta.