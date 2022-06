IndyCar: Power a 16. helyről nyert Detroitban Rossi előtt

Igazi 4D-s stratégiai sakkjátszmát hozott az IndyCar 2022-es detroiti futama, miután a top5-be három különböző stratégiát választó versenyzők kerültek.

A nagy hőség miatt a lágyabb, piros oldalfalú Firestone gumik nagyon gyorsak koptak a futam elején, ezért Alexander Rossi a 11. helyről rajtolva már a 4. körben kiállt kereket cserélni, és egy három kiállásos stratégiát választott. A fekete oldalfalú kemény keveréken pedig kiváló tempót autózott az Andretti versenyzője, aki jövőre az Arrow McLarenhez igazol.

Az élmezőnyben a pole-ból induló Josef Newgarden és Pato O’Ward is megpróbálta elnyújtani az első etapját a lágyakon, ez azonban egyáltalán nem jött be nekik, és visszaestek a mezőny második feléből a keményeken induló, a futam első felében a mezőnyt bedaráló Will Power és Scott Dixon, valamint a három kiállást választó Alexander Rossi mögé.

Rossi szinte 70 időmérős kört futott, miután a gumikkal egyáltalán nem kellett spórolnia, miközben Will Power óriási feladatot kapott, és az utolsó etapjában két kemény szettet követően 20 kört kellett teljesítenie a lágyakon úgy, hogy megtartsa a Rossival szembeni 16 másodperces előnyét.

Mivel a pálya felgumizódott, ez sikerült is Powernek, és alig 1 másodperces előnnyel végül, de behozta az első helyre a Team Penske autóját Rossi előtt. Nagyon érzelmes győzelem volt ez Powernek, hiszen tavaly is dominálta az első detroiti futamot, amikor a 64. körben a Romain Grosjean okozta piros zászlós fázis után nem indult be az autója, és az élről kellett kiállnia.

Rossi mögött a 3. helyre Scott Dixon ért be, aki az utolsó etapban nem tudta tartani Rossi elképesztő tempóját, Newgarden és O’Ward végeztek a legjobb pozícióban a „hagyományos” kétkiállást választó pilóták közül.

Nagyon balszerencsés volt az újonc Kyle Kirkwood, aki Rossihoz és Dixonhoz hasonlóan kiváló versenyt teljesített, még úgy is, hogy egy fékhiba okozta baleset miatt megdagadt csuklóval versenyzett a szervó nélküli autóval. Az utolsó kerékcseréjét követően úgy tűnt, hogy akár az első dobogós helyezéséért is harcolhat majd, de a kivezető körén a hideg gumival éppen, hogy hozzáért a betonfalhoz, ami ezúttal elég is volt ahhoz, hogy a hátsó felfüggesztése feladja a szolgálatot.