IndyCar: Newgarden és csapata dominálta a szezonnyitót St. Petersburgben

Az IndyCar 2024-es szezonja is elrajtolt, a helyszín pedig a szokásoknak megfelelően St. Petersburg volt, ahol az egyik legkeményebb utcai pálya fogadta a mezőnyt immár 20. alkalommal. A rajtnál Newgarden jól jött el a keményebb abroncsokon, és meg tudta tartani az első helyet Felix Rosenqvisttel szemben.

Mögöttük azonban történt pár pozíciócsere a kaotikus első néhány kanyarban. Az 1-es kanyar féktávjánál egy adott ponton szinte négy autó volt teljesen egymás mellett, de ütközés vagy baleset végül nem történt. A legnagyobb vesztes Christian Lundgaard volt, aki jobb hátsó defektet kapott a 4-es kanyarnál, miután valaki megpöccintette az autóját.

A verseny ezek után beállt egy adott ritmusra, és mindenki elkezdett üzemanyagot spórolni, ami nem igazán tett jót az izgalmaknak, hiszen komoly vonatozás alakult ki. A futamot a 26. körben Marcus Armstrong balesete rázta fel, aki a 10-es kanyarnál hibázott és csúszott bele a falba, komolyan összetörve autóját.

Ennek következtében természetesen jött a biztonsági autó, amit mindenki arra használt ki, hogy megejtse az első kerékcseréjét. Newgardennek azonban nem jött ki túl jól a lépés, hiszen az elsőről a harmadikra esett vissza, miközben a vezetést Rosenqvist, a második helyet pedig Colton Herta vette át. A negyedik Pato O’Ward, az ötödik pedig Scott McLaughlin volt ekkor.

Newgarden azonban hamar megmutatta, milyen tempó rejlik benne, hiszen néhány kör alatt visszaelőzte Hertát és Rosenqvistet is, vagyis ismét visszavette a vezetést. O’Wardnak is jól sikerültek az újraindítás utáni első körök, hiszen a lágyabb abroncsokon ő is két pozíciót fogott és feljött másodiknak.

A verseny 52. körében a tavalyi idénynyitót megnyerő Marcus Ericsson, aki idéntől már az Andretti Autosport versenyzője, kénytelen volt a bokszba kormányozni az autóját, mivel hirtelen valamilyen technikai hiba lépett fel nála. A versenyének ezzel vége is volt.

Az utolsó kerékcserék sorozata aztán a 64. körben indult meg. Newgarden az élről egy körrel később cserélt, és a keményebb abroncsokat választotta az utolsó etapra. Herta eközben picivel tovább tudott menni, aminek köszönhetően megelőzte Rosenqvistet és McLaughlint a saját cseréjét követően.

Nem sokkal később azonban jött egy újabb sárga zászló, hiszen Romain Grosjean, aki idén a Juncos Hollinger Racingnél folytatja karrierjét, nekiment Linus Lundqvistnak, ami miatt a fiatal svéd a gumifalba forgott. Grosjean áthajtásos büntetést kapott az incidensért, majd nem sokkal később ő is feladta a futamot váltóhiba miatt.

A verseny aztán 28 körrel a vége előtt indulhatott ismét újra. Newgarden vezető helyét senki sem veszélyeztette, mögötte viszont a csapattársai, McLaughlin és Will Power szépen zárkózott felfelé, köszönhetően annak, hogy ők a lágy gumit választották a végére. McLaughlin feljött harmadiknak, míg Power szorosan követve őt a negyedik pozícióban autózott.

Newgarden a verseny végére nyolc másodperces előnyt autózott ki O’Warddal szemben, akit már nem tudott legyűrni a másik két Team Penske-pilóta. Roger Penske csapatfőnök azonban így is nagyon elégedett lehetett, hiszen az autói a top 4-ből három helyet is elvittek. Az ötödik helyen Herta zárt, míg a hatodik a viszonylag csendes versenyt abszolváló, de így is sok helyet javító tavalyi bajnok, Alex Palou lett.

Íme a futam teljes végeredménye: