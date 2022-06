IndyCar: Newgarden 1 millió dollárt nyert a Road Americán aratott győzelmével

Newgarden az idei harmadik futamgyőzelmét szerezte, és elsőként teljesítette az idei szezon újdonságát, a PeopleReady Force For Good Challenge-et, ugyanis városi, épített, és ovál pályán is nyert.

Newgarden ezzel 500,000 dollárt tehet el a saját zsebébe, 500,000 dollárt pedig egy nashville-i kutyamenhelynek és a SeriousFun beteg gyerekekkel foglalkozó szervezetnek ajánlott fel.

A második helyet az a Marcus Ericsson szerezte meg, aki a futam 3. körében csapattársával, a 2021-es bajnoki címvédő Alex Palouval ütközött, a spanyol pilótának pedig fel kellett adnia a futamot, és nem illette szép szavakkal a svéd versenyzőt. Mivel Pato O’Ward alatt elfüstölt a Chevrolet-motor, Ericsson a második helyével is növelte az előnyét a pontverseny élén.

A harmadik az az Alexander Rossi lett, aki mintha újjászületett volna, mióta bejelentették, hogy 2023-ban a McLaren versenyzője lesz, és ismét harcban volt a 3 cautionnel is megszakított verseny első helyéért.

Palou és O’Ward kiesése mellett a detroiti győztes Will Power is csak minimális pontot tudott szerezni, miután az ausztrál veteránt Devlin DeFrancesco rakta falba a futam elején, de ő is meglátta a kockás zászlót.