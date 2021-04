IndyCar: Herta domináns teljesítménnyel nyert St. Petersburgban

Colton Herta rajt-cél győzelmet aratott az IndyCar idei szezonjának második versenyén, miután tegnap a pole-pozíciót is ő szerezte meg. A viszonylag sima rajtot követően Herta többször is ellépett a mezőnytől, de háromszor is fel kellett építenie az előnyét.

A 100 körös verseny 16. körében a NASCAR legenda Jimmie Johnson blokkolta a fékjeit, és majdnem 3 percbe telt, mire megtalálta a rükvercet, végül pedig a pályamunkások húzták ki a falból.

A 36. körben érkezett Alexander Rossi és Graham Rahal értek össze, ez pedig pont elég volt ahhoz, hogy Rossi defektet kapjon. Végül ő is folytatni tudta a versenyt, de csak a 22. helyen, 2 kör hátrányban.

Herta a 68. körben állt ki a második és utolsó kerékcseréjére, és keményeket kapott, míg mögötte Newgarden és Pagenaud is a lágyabb piros gumikat kapta. 27 körrel a verseny vége előtt Newgarden óriási lehetőséget kapott, miután Johnson ismét megforgott, és le is radírozta az első szárnyát.

A biztonsági autó feltorlasztotta a mezőnyt, de az újraindítást azonnal egy ütközés követte: Ed Jones James Hinchcliffe-fel ütközött össze, és Jonest nem tudta kikerülni a gumikkal szenvedő, és a mezőny végére visszaeső Pat O’Ward sem. Jones lefulladt, így újabb mentési akció következett.

A maradék 17 körben Newgarden hiába próbálta nyomás alá helyezni Hertát, amint bemelegedtek a fekete gumijai, ismét el tudott lépni a kétszeres bajnoktól, és végül kényelmes előnnyel tudta megszerezni karrierjének 4. futamgyőzelmét: már 21 évesen ugyanannyi versenyt nyert, mint édesapja, Bryan Herta.

megosztás