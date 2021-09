Indiai győzelem az F2-ben, az utolsó körig kérdéses volt a 3. hely sorsa

A hétvége második Forma-2-es versenyét David Beckmann kezdhette meg az első helyről, mögötte Daruvala, Vips, Viscaal, Svarcman és Lawson következett az első három rajtsorban. A bajnoki éllovas Piastri a 7., a bajnoki második Csou (angol átírással: Zhou) pedig a 9. pozícióból várhatta a lámpák kialvását.

A rajtnál Daruvala átvette a vezetést, mögötte Beckmann, Viscaal, Vips, Lawson és Svarcman következett, Lundgaard megpördült, Hughes pedig feladta a versenyt, miután Deledda eltalálta a kocsiját.

Svarcman Lawson megelőzésével feljött az 5. helyre, Pourchaire pedig a 10. helyről rajtolva többek között Csou-n és Piastrin és átverekedte magát, ezzel a 7. helyen haladt. Svarcman a 11. körben már Vipst is megelőzte, és már a 4. helyen állt az orosz.

Azonban Piastri visszaelőzte a fiatal franciát, később pedig Csou is elment mellette, miután elrontotta az 1-es kanyar féktávját, így a pontszerző helyeken kívülre csúszott vissza, ráadásul Boschung is megelőzte a Sauber juniorját.

3 körrel a leintés előtt Beckmann sem vette be az 1-es kanyart, így Viscaal meg tudta előzni őt, ráadásul ekkor már Svarcman is egy másodpercen belül volt a némethez képest, egy bő körrel később pedig meg is előzte őt az orosz, illetve a Red Bull-junior Lawson is.

Daruvala kényelmes előnnyel győzni tudott Viscaal előtt, a dobogó legalsó fokára Svarcman állhatott fel, majd Lawson, Beckmann és Vips következett az első hat helyen. Rajtuk kívül a bajnoki első két helyezett, Piastri és Csou ért célba még pontszerző helyen.

A hétvége utolsó F2-es versenyére vasárnap 10 óra 25 perckor fog sor kerülni, azon a versenyen Piastri indulhat majd az élről Daruvala és Csou előtt, Pourchaire pedig a 7. pozícióból rajtolhat.

